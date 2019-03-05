新北6連霸國小夢幻隊伍 選拔賽今日開戰

（台灣英文新聞）新北市今年度中等學校暨小學運動會聯合開幕典禮今（5） 日於板橋第一運動場舉行，共計有中學75校1,242位選手、 小學145校3,141位選手參與， 優秀選手將代表本市參加108年全中運及全國小學田徑錦標賽。

市長侯友宜在開幕典禮勉勵所有參賽選手，以自身運動專長， 帶動全市運動風氣，透過運動來預防並延緩老化，越動越健康， 更期許被選拔出代表參加108年全中運和全小運田徑種類選手， 能展現實力超越去年的賽事成績!

開幕典禮由明德高中陳彩娟代表運動員宣誓， 去年全中運榮獲田徑錦標賽高女組跳遠冠軍、全能運動冠軍 (破大會紀錄)， 並於今年勇奪2018年第十八屆亞洲青年國手全能運動銀牌（ 獲國光獎章三等三），她期許自己將來挑戰運動員最高殿堂奧運會， 爭取最高榮耀。

持聖火進場選手是錦和高中的盛尹辰， 於107全中運獲得高男跳高金牌後， 今年在全國春季田徑公開賽和新北城市盃全國田徑公開賽高男組皆破 大會紀錄，並分別獲得金牌和銀牌的好成績；另一位就讀於新北高工 的呂文恩，於107年全中運國女組奪下鏈球金牌， 同年也勇奪新北城市盃全國田徑公開賽青少年女子組鏈球項目銀牌， 當選2019亞青少田徑錦標賽國手， 兩位選手在今年4月份全中運的表現令人拭目以待。

參賽選手中，就讀文德國小6年級謝名軒，在108年港都盃全國田 徑錦標賽，3000公尺競走拿下金牌，而板橋國小宋旻蓁也在相同 賽事的200公尺奪得銅牌，皆破大會記錄，此次參加小運會， 教練也看好他們能有亮眼的表現。

本次透過市中運及市小運選拔優秀選手參加4月20至25日高雄市 舉辦之全中運及5月份屏東縣舉辦之全國小學田徑錦標賽， 期盼新北小將們以最佳狀態迎戰， 超越去年全中運83金97銀121銅成績， 並挑戰第6度蟬聯全國小學田徑錦標賽女子組團體總錦標后座， 再創高峰。