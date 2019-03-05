臺灣企銀臺灣企銀2018獲利再創佳績 新一年聚焦中小企業融資

（台灣英文新聞）臺灣企銀去（2018）年獲利傳出好成績，公司5日表示，今年除專注利基、深耕中小企業輔導與融資，並加快數位金融轉型腳步外，將持續推動慈善公益活動關懷弱勢團體，善盡企業社會責任。

作為國內唯一中小企業專業銀行，去年雖受中美貿易戰等國際情勢影響，但業績表現亮眼，自結累計稅前淨利90.59億元，年成長56.51%，逾放比0.30%，逾期放款覆蓋率為394.08%，均為歷年最佳水準。

臺灣企銀表示，公司於去年10月23日成立創投子公司，以該行中小企業客戶為主，同業推介及自行開發為輔，以多元化投資標的來擴展投資對象，並配合政府積極推動5+2創新產業，透過創投資金的挹注，來扶助這些產業幼苗能夠穩定成長茁壯。再者，為強化中小企業專業銀行融資與輔導功能，臺灣企銀設立創新金融專案辦公室，加強對「都市更新與危險老舊建築重建」、「綠色金融」及「文創產業」等重要政策貸款之扶持力道。

公司表示，雖然在Fintech潮流下縮減分行為金融業趨勢，但今年台商回流工業區，為服務回流台商及進駐新興產業區域，未來規劃於軟體園區及科學園區申設分行。

為善盡企業社會責任，臺灣企銀辦理老人照顧關懷據點設置，該行於高雄市旗山區糖廠社區、花蓮市民生社區、苗栗縣三義鄉雙潭社區、嘉義縣布袋鎮東港社區、金門縣烈嶼鄉上岐村青岐社區及南投縣中寮鄉龍眼林福利社區發展協會等地區，贊助成立「銀髮樂齡學堂」，提供社區老人幸福共餐、健康促進、社會互動、快樂學習及延緩失能等服務，增進該社區弱勢長者生活及照顧品質，以期能達到「在地老化」的效果。