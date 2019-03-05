中國稱「一國兩制」是對台灣人民的關愛　陸委會：極其荒謬

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）中國的台灣事務辦公室主任劉結一今（5）日表示，中國提出的「一國兩制」是對台灣人民「照顧」、「關愛」及「體諒」，對此，台灣大陸委員會稍後透過新聞稿痛批這種說法「極其荒謬」。

中國總理李克強今日向全國人民代表大會進行政府工作報告，劉結一在開幕式結束後針對兩岸關係議題接受採訪，並直言北京將堅持「一國兩制」的方針，「這是實現祖國完全統一的最佳方式，體現對廣大台灣同胞的照顧、關愛和體諒」，且台灣人民在此制度下，「心情會更舒暢、日子會更安寧、生活會殷實，天地會更廣闊，腰板會更直，底氣會更足」。

對此，陸委會下午抨擊劉結一的說法「極其荒謬欺騙」，且是試圖掩蓋北京才是對台灣國家主權尊嚴及民主體制嚴重傷害的始作俑者。

陸委會重申，「專制政體」和「一國兩制」絕非歷史潮流，臺灣人民與國際社會都不會相信，更不會接受。

陸委會也呼籲北京認清當前複雜嚴峻局勢，應優先處理對其內部系統性風險、人民美好生活需求不滿，以及區域抗拒其霸權干擾等內外部治理核心問題，切勿再操作錯誤的對台統戰分化與武力威嚇手段，才真正有助於兩岸良性互動。

陸委會強調，面對中國對臺威脅日益升高，「習五條」的統一進程已經展開，陸委會將依據總統蔡英文的「四個必須」原則，積極落實「三道防護網」的民主防衛機制，堅定捍衛國家主權安全與民眾權益福祉。