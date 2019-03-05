打擊21億個臉書假帳號！Facebook在美向四家中國公司提告求償

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）中國去年在台灣九合一大選中發動大量假社群媒體帳號干擾選舉，而不肖網購業者也透過大量假社群媒體帳號給予商品高評價誘騙消費者干擾市場，為打擊假帳號氾濫，Facebook與旗下社群媒體Instagram共同對四家出售假帳號、按讚數以及粉絲數的中國公司提起訴訟。

去年選前有網友起底中國網軍產業鍊，指出儘管臉書在中國被封鎖，但中國利用「跨境雲端系統」同時控制成千上萬個臉書帳號，藉由虛擬手機號碼騙過臉書的認證機制建立及登入上百個臉書「殭屍帳號」，同時支援翻越中國防火牆，將IP位置定位在其他國家，僞裝成活躍的海外華人臉書用戶，透過自動設定按讚、分享、發文及回覆。

數位時代報導，Facebook於3月1日發布新聞稿聲明，已對涉及出售假帳號的四家中國企業與三名個人，在美國聯邦法院提出訴訟，「虛假及不實的帳號可被用於發送垃圾廣告信件、網路釣魚、散播錯誤資訊、行銷詐騙、廣告詐欺與其他具規模的詐騙行為。」

遭Facebook控告的四家公司分別為9 Xiu Shenzhen、9 Xiu Feishu、9 XIUFEI、HOME NETWORK，總部位於龍巖與深圳，皆是電子產品與硬體製造商，同時也提供軟體與線上廣告服務。這些公司被控在過去二年間，不只在臉書平台，也在亞馬遜、Google、蘋果、LinkedIn、推特等平台上建立假帳號。

Facebook要求這四家公司立即停止建立假帳號或假網站，並各自求償，除了業者從假帳號當中的獲利歸臉書，還要依其假臉書網域數量乘上10萬美元做為賠償，至於各自擁有的假帳號數量，Facebook則未公布。