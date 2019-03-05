讓你全都露！PTT之父杜奕瑾：自己不用中國APP和設備

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）PTT之父杜奕瑾3日在臉書專頁上指出，使用來自中國的App和設備，可能會讓用戶個資在不知情狀況下「走光」，因為中國政府的監控系統每天搜集來自這些設備與App的通訊資訊，不需要徵得使用者的同意，每天經手數量高達數億個人資料與其對話記錄，讓用戶「全都露」。

杜奕瑾引用美國電子前哨基金會的文章指出，網路安全專家Victor Gevers二月中從MongoDB資料庫發現260萬名新疆民眾個資數據，包括身分證號碼、族裔、國籍、電話號碼、出生年月日、雇主資料、照片等全都一覽無遺，資料庫沒有受到保護，擁有者為中國「網視界科技（SenseNets）」（註：原外媒報導中國知名公司商湯科技有投資該公司，但後來相關人士向《每日經濟新聞》透露已於2018年從網視界撤資）。

接著Gevers逛了沒有保護的資料庫兩周，他發現，中國監控系統搜集來自蘋果imessage（疑似來自貴州伺服器）、QQ、QQ群、YY、阿里旺旺的通訊資訊，包含身份證號碼、證件頭像、GPS位置、服務商資訊、通訊對話內容等等都可以被看見，每天涵蓋至少3.64億人口。

杜奕瑾引用資料指出，所有資訊會被傳送到一個超巨大伺服器，甚至再被傳送至各地警局。

杜接受中央社訪問時指出，面對無孔不入的中國網路監控，自我保護最好的方法，是選擇能信任的設備提供者、資料平台以及合作夥伴，比如蘋果手機首次開機使用時，不要把地點設為中國，以避免「雲上貴州」資料連結分析洩漏的問題，不使用會暗中收集個資的解決方案，就不會有數據資料外洩的問題。

杜奕瑾強調，在台灣，盡量不要使用中國的APP與網路服務和設備。國人熟悉的「中國製」App有淘寶、WeChat等，廠牌則有華為、小米、OPPO等，問道哪些廠牌與App有疑慮建議不使用，杜奕瑾回應，他對事不對人，但不習慣點名，只說除非必要，他不會選用紅色供應鏈。