中國人大今揭幕又提「習五條」　談經濟李克強冷汗直流

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 繼全國政協13屆２次會議於3日揭幕之後，中國「兩會」的另一項會議: 中國第13屆全國人民代表大會2次會議，在今天(5日)正式開幕。

中國國務院總理李克強今(5)日發表2019年政府工作報告，涉及台灣的篇幅與2018年相差無幾，除重申「一個中國」、「九二共識」、「和平統一」、反台獨立場，並新增對台綱領「習五條」。

中央社報導，若加上中國全國政協主席汪洋3日發表的政協工作報告，及中國國台辦主任劉結一今天中午的談話，中國國家主席習近平1月2日發表的綱領性文件「習五條」，已是今年中國全國「兩會」與日後的對台工作方針。

今年(2019年)報告的涉台部分有165字，內容為「我們要堅持對台工作大政方針。全面貫徹落實習近平總書記在『告台灣同胞書』發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅持『一個中國』原則和『九二共識』，推動兩岸關係和平發展、推進『祖國和平統一』進程。堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整」。

「深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。兩岸同胞同根相繫、同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來」。

2018年政府工作報告的涉台部分則共有161字。

在反台獨上，去年和今年的兩份報告都提到「堅決維護國家主權和領土完整」。至於對待台獨「分裂圖謀和行徑」，2018年的報告是「絕不容忍」，今年則是「堅決反對和遏制」。

在軟性喊話上，2018年強調的是「擴大兩岸交流合作」，逐步為台灣民眾在中國「提供同等待遇」。今年除了強調「深化兩岸融合發展」，也提到「擴大兩岸交流合作」。

根據外媒拍到的畫面，中國國務院總理李克強，上午在北京人民大會堂做今年的政府工作報告時，大汗淋漓，不停地拿起桌上的毛巾擦拭。再看看中國的經濟數據，李克強「冒冷汗」，不是沒有理由的。

中國經濟走弱已是不爭的事實。《經濟日報》報導，​今年的報告並沒有提及「中國製造2025」。去年(2018年)的工作報告重點曾提到要實施「中國製造2025」，即中國實施「製造強國」戰略的第一個10年行動綱領。今年的報告沒有提及，除了和中美貿易戰有關，也跟中國本身經濟結構轉型不順有關。

報告稱，中國2019年經濟增長預期目標為6%至6.5%。而去年的增長目標已經是6.5%。這等同向全世界宣告，今年的經濟成長肯定不如去年。中國去年經濟增長6.6%，已經是中國28年來最低增幅。

為了「穩妥應對中美經貿摩擦，著力穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，李克強事實上一再向世人說明，中共正在盡全力「穩經濟」。中共財政部的預算報告也明白指出，今年財政收入形勢較為嚴峻，增速預計將有所放緩，收支平衡壓力相對較高。

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中國國家主席習近平1月2日發表的綱領性文件「習五條」，預料是今年中國全國「兩會」與日後的對台工作方針。圖為3月5日人大開會情形。中央社