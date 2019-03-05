外來「埃及聖䴉」威脅台灣原生鳥類　林務局將設法控制族群數量

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 外來種鳥類「埃及聖䴉」近日爆量，已影響台灣其他鳥類生存環境，林務局人員昨(4)日會勘嘉義縣東石鄉的繁殖大巢區，準備利用網具，移除鳥蛋、或破壞鳥巢方式，來控制族群數量。

「埃及聖䴉」（䴉讀音同「玄」或「環」)又名埃及聖朱鷺、埃及聖鷺、聖䴉、巫婆鳥。

中央社引述嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺指出，近來在嘉義縣東石地區發現龐大的「埃及聖䴉」繁殖巢區，透過空拍機，可看到密密麻麻景象，估計約有2500隻以上，且所孵的蛋至少有5000顆，為一處大巢區。

另有報導指出，目前全台至少有1萬隻，嘉義縣就有3、4000隻。

報導引述林務局嘉義林區管理處副處長李定忠說，埃及聖䴉已是歐盟指定的百大入侵種之一，目前族群已擴散至西部各縣市沿海濕地，牠所利用的棲地與覓食區域，均與本土鷺科鳥類混群重疊，不僅會競爭食物、巢位等資源，且會捕食鷺科鳥類的蛋及幼鳥，對台灣原生物種造成威脅。

林務局保育組人員昨會同嘉義林管處、嘉義縣政府人員，以及嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺等人，前往嘉義縣東石鄉埃及聖䴉繁殖巢區會勘，查看現場地形，規劃未來移除方式(如下圖)。

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陳建樺表示，林務局人員看到埃及聖䴉繁殖巢區密集景象，也感到很驚訝，現場並向林務局人員提出建議，巢區可利用網具，以及配合鳥蛋、破壞鳥巢的移除作為，以控制族群數量。

另外，對於林務局正在訓練專業人員， 打算以空氣槍試辦埃及聖䴉防治作業，陳建樺也當場建議，可把目標針對落單的埃及聖䴉，若對準整群成鳥，移除效率應該會很慢，因為只要開槍打任何一隻，其他就飛光了。

綜合自由與東森4日報導，中華民國野鳥學會秘書長李益鑫指出，出現在嘉義的埃及聖䴉「大都來自彰化」，且還持續往南遷移，因此他贊成撲殺；環保聯盟常務理事蔡嘉陽則認為，控制在安全數量即可，不必要全面撲殺。

但林務局計畫以空氣槍射擊方式撲殺，也有人批評不人道。保育組表示，已和各動保團體討論過，由於該物種短期內要移除很困難，加上對台灣原生物種影響超大，若不處理，對台灣生態會恐會有嚴重衝擊，且在國外都是使用空氣槍，強調這只是其中一種方式。

保育組說明，解決埃及聖䴉方式會採更多元進行，如設陷阱等。空氣槍部分才剛申請核准引進，接下來會找林務局同仁約2、30人員訓練使用空氣槍，預計今年(2019)就會上路，但詳細時間不確定。若開始用比例不大，因此也無法大量，主要就是要顧慮到安全等狀況。每一個步驟都必須謹慎，再搭配其他方法，用妥善方式移除。

保育組指出，埃及聖䴉非常靈活，飛行力很好，四散台灣各縣市，不只中南部，連北部都有，2016年約有3000隻，經過三年到現在，數量一定會再增加，但確切數字無法預估。目前正值繁衍季，會先從產下的鳥蛋下手，也就是利用網具移除，接著破壞鳥巢，控制族群數量，降低孵化率。



另有媒體報導稱，埃及聖䴉最早由六福村野生動物園引進6隻作為觀賞鳥，但30多年前一場颱風侵襲，導致鳥籠遭到破壞，6隻聖䴉趁機逃逸。直到1984年間，首度被目擊埃及聖䴉仍然在外繼續存活、繁衍，至今規模數量已不容小覷。

外來鳥種埃及聖䴉防治宣導通報專區

埃及聖䴉​為歐盟百大入侵種之一，目前全台至少有1萬隻，嘉義縣就有3、4000隻，林務局計畫訓練專業人員以空氣槍試辦成鳥防治作業。（陳建樺提供）中央社