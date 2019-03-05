2019國際青年大使計畫開跑　外交部廣邀醫衛理工專長學生

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）今年度國際青年大使交流計畫即日起至4月30日止受理報名，外交部表示，今年目標籌組一個全方位的團隊，鼓勵具有醫衛、理工、農業等專長的學生加入，期盼在不同領域上深化與受訪國家的交流。

根據外交部，本年計畫主軸為「青年外交 呈現臺灣」（Youth Diplomacy Brings Taiwan to You!），預計遴選75位國際青年大使，於8月下旬組團赴亞太友邦及新南向政策國家進行為期10天的交流訪問，除了增進青年學子瞭解我國政府在友邦如何推動外交工作鞏固邦誼外，也期盼增進我國與東南亞、南亞國家產官學界的互動與交流。

非政府組織國際事務會執行長賴銘琪今（5）日在例行記者會中表示，國際青年大使交流計畫今年邁入第11屆，此次最大的特色是希望籌組一支「全方位」國際青年大使訪問團，除了歡迎熟嫻馬來語的學生參團之外，也鼓勵具有醫衛、理工、農業、資訊等專長的青年加入，希望能擴大我國跟受訪國家交流的深度及廣度。

賴銘琪指出，外交部主辦國際青年大使交流計畫最重要的目的是培養青年學子的國際觀，該計劃多年下來已在國內大專院校建立起相當的知名度，去年有855位同學報名，今年期盼報名人數能超過900位。

根據賴銘琪，屆時國際青年大使訪團將分三組，分別至索羅門群島與吉里巴斯、菲律賓及馬來西亞，以及泰國與印度訪問，訪問內容包括拜會參訪、交流研習、NGO服務及文化展演等。

賴銘琪也表示，外交部今年編列新台幣1,500萬的預算在此項計畫，希望遴選具有不同專長背景的國際青年大使，屆時根據訪問團的成員，外交部及各駐處也將彈性安排訪團拜訪的機構或組織，藉由更多實質的交流內容，促進我國與受訪國家的關係。

國際青年大使交流計畫開放予35歲以下目前就讀我國大專院校及研究所且具有中華民國國籍的學生報名參加甄選，詳細情形可至外交部官網、外交部「臺灣青年FUN眼世界」或「外交部NGO雙語網」等網站查詢並下載相關報名表件。