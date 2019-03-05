六福萬怡情人月最後一檔　海陸雙享邂逅白色浪漫

台北六福萬怡酒店讓浪漫節日氣氛持續延燒，除自二月西洋情人節起推出20款，各自代表不同戀愛情緒的情人馬丁尼受到民眾熱烈好評外，更於本月13日及14日兩晚接連推出「白色情人餐酒約會」，讓美酒結合五星美食佳餚為戀情升溫，更點亮戀人的白色情人節夜晚！

本次「白色情人餐酒約會」最大亮點莫過於由台北六福萬怡酒店The Lounge首席調酒師所獨家設計的『梅香』及『鄉間小路』兩款調酒，除了必須呼應餐點的色、香、味之外，餐酒中遇到中西合併的菜餚，更考驗的是調酒師超乎常人的敏銳味覺與嗅覺。包含其中一杯相襯「嫩雞胸紹興奶油燉飯」的調酒『鄉間小路』，以仿舊的蒸籠盛裝著高雅的白瓷酒杯，製造中式視覺感受，酒體部分則選用富含清爽氣息的萊姆酒為基底，搭配橙酒、檸檬汁增添風味，最後加入芝麻油，讓整杯酒聞起來彷彿飄散著麻油雞的香氣，呼應燉飯的紹興酒氣息，嘗起來卻有萊姆與香橙酸甜的滋味。

台北六福萬怡酒店The Lounge「白色情人餐酒約會」自即日起開放預約，每位售價NT$1,580+10%，顛覆傳統多以紅酒、白酒或氣泡酒搭餐，本次「白色情人餐酒約會」以義法料理為主軸融合台灣在地風味，座位有限，詳情請洽The Lounge訂位專線：(02)6615-6527或上官方網站查詢。