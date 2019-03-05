凱撒大飯店 自助餐開春首波強打

板橋凱撒大飯店邁入開幕第二年，為感謝舊雨新知的支持與愛戴，2019年陸續推出更多活動優惠與美食回饋，滿足饕客們的期待與欲望！雖距離4/4兒童節尚早，但板橋凱撒獻出最大誠意提前慶祝，即日起至4/30推出首波主打歡慶板橋凱撒專屬兒童月，凡新北市板橋區各方親友出示證明，不論0~99歲、只要童心未泯都是孩紙(子)，即可享朋派自助餐廳平日週一至週五午餐每位NT$490+原價10%(成人原價NT$980+10%)！號召板橋人即刻出動，享用200多道異國美饌、海陸精選、甜點歡樂吧與啤酒暢飲等無限享用，詳情請洽(02)8964-3983。

位於2樓「朋派自助餐廳」閩南語諧音”澎湃”，期望每位前來享受自助饗宴的消費者們輕鬆體驗色香味俱全的滿足；提供明亮寬敞及鮮明色彩的用餐環境，座位可容納240位美食饕客，不論是商務或是家庭友人皆可自在享受的舒適氛圍。即日起至4/30止，平日週一至週五午餐時段推出每位只要NT$490另加原價服務費一成，等同享54折超殺優惠！活動期間主廚團隊精心規劃200多道特色美食，區分為五大區域：「開胃菜與沙拉冷檯區」供應多款特製冷菜，如海螺沙拉、香橙燻鴨沙拉、泰式青木瓜沙拉、地中海蔬菜等。「現作鐵板/煲仔/主食區」現煎骰子牛、香煎羊排、蒙古烤肉、鮑魚粥、經典牛肉麵等。「精選熟食熱鍋區」手工港式茶點、紐奧良烤雞、椒鹽里肌、三杯小卷及生汆牛肉湯等。「鮮美時令海鮮區」供應白赤蝦、現切生魚片、現握手捲、散壽司及日式小菜等。「甜點飲品歡樂吧」入廳即見的異國甜食天堂，現烤蘋果酥、焦糖布蕾、鮮果奶酪、特製風味巧克力、各式冷熱飲品及莫凡彼冰淇淋等任君挑選。

活動說明：