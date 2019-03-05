〈時評〉哪有人總統只想當一任？

立法院前院長王金平正在爭取黨內提名、角逐總統大位，不過他大聲喊出，若選上總統，只當一任，就會交棒給下一代；這番話，看似有政治高度，卻是標準的選舉語言，目的是爭取和其他人搭檔競選，並且爭取更多票源和支持。

任何一位有意角逐大位者，都會想要為國為民謀求福利，在為國家人民做事的前提下，絕對會希望拉長自己的在位時間，鮮少人只求做一任、短短四年；畢竟，扣掉第一年要上手的蜜月期，以及最後一年為卸任展開布局，真正能做事的時間只有短短兩年不到，很難有所發揮和表現。

王金平卻喊出只要做一任，這確實很罕見，除非他將自己定位看守總統，一任的目的僅是為了替國民黨找出下一任總統，但是花了大把時間、金錢和精力，選上總統後，難道目的卻是為下一任抬轎嗎？還是王金平真的想成為「橋王之王」？

以整體形勢而言，王金平拋出這個話題，目的是爭取黨內提名機會，著眼於當下的合縱連橫。總的來說，在國民黨內，王金平的人氣比不上前新北市長朱立倫，若是要論黨員的掌握度，王金平同樣比不上現任黨主席吳敦義。

因此，王金平實際的想法是，尋求與他人合作的機會，形成「王X配」，也就是拉攏次要敵人、打擊主要敵人，他才有機會脫穎而出，否則，以他現在的社會威望和黨內影響力，恐怕不足以和其他競爭者相互抗衡。

至於是「王朱配」或「王吳配」，那就是姜太公釣魚了；不過，以現在情勢觀察，黨內確定採取民調、黨員投票為七三占比的態勢下，朱立倫處於劣勢，因此，國民黨內一直有股勢力在醞釀「王朱配」。

另一方面，藍營支持者最希望看到國民黨人氣王韓國瑜出馬，投入總統大選，偏偏韓國瑜剛當選高雄市長，若是半途落跑，恐怕會折損羽毛，因此，若是再等一任，再來爭取總統大位，似乎比較適合，而王金平的只做一任，並暗示未來交棒給韓國瑜，更是在爭取拉攏韓國瑜的粉絲。

因此，王金平只當一任總統的說法，恐怕只要聽聽就好，不必太認真。

（作者李平華，資深媒體人）