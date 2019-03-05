16位跨黨派參議員要求川普 派部長級官員訪台

近五分之一、16位美國兩黨聯邦參議員4日致聯名信給美國總統川普，要求他在今年4月台灣關係法40週年之際，應派出內閣級官員訪問台灣，參與美國在台協會舉辦的活動。

這一倡議由共和黨籍參議員盧比歐(Marco Rubio)及民主黨籍參議員梅南德茲(Bob Menendez)共同發起，包括他們兩人在內、共10名共和黨參議員及6名民主黨籍參議員參與，獲近五分之一全體議員的跨黨派支持，盧比歐辦公室也在官網公布這封給川普政府的信函。

16名參議員在信中指出，今年4月將是美國制定「台灣關係法」40週年，台灣關係法是具里程碑意義的立法，也是美台關係基石，有助於維繫印太區域和平、安全及穩定，並對抗中國及中國共產黨日益增長的侵略野心。

參議員認為，台灣是美國重要經濟及安全夥伴，也是不可或缺的盟邦，而川普去年簽署「台灣旅行法」及「亞洲再保證倡議法」生效，這是美、台之間的重要發展，也為華府與台北間迫切需要的高層官員互訪奠定基礎。

議員還表示，尤其有鑒於中國試圖改變台海現狀，這類性質的訪問對確保美國按照台灣關係法行事至關重要，他們要求川普，要「全面執行」台灣旅行法及亞洲再保證倡議法，派出內閣層級官員訪問台灣，參加台灣關係法40週年的活動。

美國部長級閣員訪問台灣，最近一次要追溯至2014年，前總統歐巴馬政府時代派出時任環保署長麥卡錫(Gina McCarthy)訪台。

而在16名參議員致聯名信給川普前，共和黨籍眾議員約霍(Ted Yoho)也曾致函要求行政部門，應派副總統彭斯(Mike Pence)與國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)訪問台灣，不過，他至今未得到行政部門回覆。

這次參與盧比歐及梅南德茲聯名信的參議員，民主黨籍的有庫恩斯(Chris Coons)、達克沃斯(Tammy Duckworth)、魏登(Ron Wyden)、卡定(Ben Cardin)及馬基(Edward Markey)。

共和黨籍的則有賈德納(Cory Gardner)、殷荷菲(Jim Inhofe)、柯寧(John Cornyn)、艾薩克森(Johnny Isakson)、柯頓(Tom Cotton)、布萊克本(Marsha Blackburn)、史考特(Rick Scott)、霍利(Josh Hawley)與朗德斯(Mike Rounds)。

截至發稿，白宮尚未回覆記者查詢。