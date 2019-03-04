華為孟晚舟狀告加拿大政府是「中國人的法治教材」？！

根據今(4)日台灣英文新聞報導，在準備離境機場被捕的中國華為孟晚舟，正式對加拿大政府提告，指控加國「非法拘留」、「非法搜索」和「非法訊問」。孟晚舟所控訴的對象，包括皇家加拿大騎警(RCMP)、加拿大邊境服務局(CBSA)和加拿大聯邦政府，主訴「蓄意侵犯公民權」，控訴『執法人員以前所未見的高效率將其逮捕的原因，是因為相關人員相信，唯有儘速逮捕她，才可以取得一些「之後無法取得的資訊」』、『拘留她的執法人員並未善盡職責，完整陳述她被捕的原因，也沒有細數她的緘默權和律師辯護權，這樣的方式不單單是非法而已，根本就是濫權』、『對於加拿大政府官員未能遵守法治而造成的失職和非法監禁，要求賠償』。

這個控訴加拿大政府的案件，是發生在美國司法部正式起訴「華為」孟晚舟，並向加拿大提出引渡，而加拿大司法單位同意啟動引渡程序之後。

這樣的主訴內容來自擁有加拿大永久居留權的中國人--華為孟晚舟，相對照自視為世界第一「泱泱大國」的中國人來說，還真是好奇、新鮮、自省反思、民主、自由平等、自卑等五味雜陳。因為這樣的主訴內容，可能發生在中國大陸及香港澳門嗎？！

這個控訴案件的主訴內容及相關的真實報導內容，中國境內的實體媒體與互聯網上可以公開傳播散布嗎？

根據加拿大《環球郵報》的報導，認為中國華為孟晚舟的反控加拿大政府，根本就是一種「拖延手段」。而如果控訴案獲勝，一般中國人與他國人在中國受到類似的對待時，可以群起效尤嗎？中國政府會一樣尊重人權，而不再「蓄意侵犯公民權」、「未完整陳述被捕原因的逮捕人」、「給嫌疑人緘默權和律師辯護權」嗎？甚至做到「政府官員未能遵守法治造成失職和非法監禁，給予國家賠償」嗎？

我們當然希望任何人都能受到尊重、擁有基本的平等、自由人權，加拿大政府、美國政府、中國政府等，都應提供一致的標準。