韓國瑜揭22日訪中三大原則　民進黨議員促透明公開

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）高雄市長韓國瑜今（4)日表示，將於22日赴港、澳及深圳、廈門，希望此行「經濟性越強越好、政治性越低越好」，他也允諾會遵照陸委會的相關規定。

高雄市議會民進黨黨團總召韓賜村，敦促他勿牴觸中央法規，並要求他一定要公開透明。

高市府兩岸小組首次會議採閉門會議，只開放韓國瑜致詞供媒體採訪。他表示，為促進兩岸經貿文化交流，市府預計22日到28日到香港、澳門、澳深圳廈門做經貿交流並爭取合作機會，他重申會遵照中央現行相關規定，也請陸委會放心。

高雄市政府兩岸小組今召開首次會議，擔任召集人的韓國瑜宣布出訪行程。由於議程不對外開放，出席會議的時代力量市議員黃捷原擬在會中直播遭拒。

中央社引述韓國瑜說明，商界人士出席會議難免會有褒貶意見，有可能講到能源或建設問題等，業者擔心講出來會影響生意，如果現場直播，說話就會遮遮掩掩。

黃捷稍晚在臉書貼文指出，兩岸交流務必謹慎對等，面對一個憲法上為敵對狀態的政權、否認台灣主權的政府，她認為韓國瑜要讓兩岸交流想法令人憂心，因為中國曾利用「養、套、殺」手法傷害台灣的農漁產業，質疑市府還要重蹈覆轍？

民進黨市議會黨團總召韓賜村、市議員陳致中等人出席會議受到關注。韓賜村受訪表示，提醒市府和對岸簽署農漁MOU備忘錄，應注意到農漁產品會受到氣候變遷的影響減產，萬一再出貨恐影響到台灣的經濟市場，促市府不能漠視總量管制。

韓賜村主張產業發展的重要，設置工廠增加出口才能讓經濟循環，不是只有撿現成的將農漁產品賣出去而已。

陳致中受訪指出，出席會議是監督，並非為市府背書。在會議中有針對台灣地區與中國地區人民關係條例5-1條規定，地方政府和中國法人團體或機關簽訂協議時，要有陸委會授權。

他提醒市府避免中央和地方意見不同時引發中央和地方大戰情形，折損了拚經濟本意；另外，陳致中也要求市府在每次議會定期會議由兩岸小組官方成員，到議會做專案報告及備詢，才能公開透明。

在兩個小時會議後韓國瑜受訪表示，規劃22日到28日赴港、澳、深圳及廈門，出訪的3個原則是要簽訂農漁業訂單，已請農漁會大家長同行，讓貨賣得出、觀光客進得來，另外也希望青年交流。

媒體關心屆時是否有官方接待行程，韓國瑜表示，會有一些，不過都屬正常性質，他希望這趟出訪行程「經濟性越強越好、政治性越低越好」。

高市府兩岸小組有27名成員，今天會中農業局、觀光局、經發局等單位報告高雄市農產外銷、觀光吸客及招商引資等計畫。

與會議員、高雄在地企業代表、台商協會會長等，也就「推動兩岸城市農漁產品產銷合作及建立定期諮商平台」、「完備食、住、行、樂相關配套措施帶動陸客前來高雄觀光」、「成立單一服務窗口吸引台商回流高雄投資」等議題進行討論。