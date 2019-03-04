  1. 首頁
  2. 國際

外媒報導：華為將於7日　對美國政府提告

華為可能指控美國新的國防授權法條款，有如「褫奪公權法」，未經司法審判而處罰華為，有違憲之嫌。

  122
By 國際組,台灣英文新聞
2019/03/04 21:27

圖/ 美聯社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）一名熟悉內情的消息人士今(4)日告訴路透社，中國電信巨擘華為技術公司（Huawei）計畫7日宣布控告美國政府，挑戰去年（2018)簽署的美國國防授權法（NDAA）一項附加條款。

這名消息人士指出，華為準備宣布將在德州法院，挑戰新的國防授權法一項附加條款。

這項新的國防授權法管制美國政府與中國企業簽定合約，其中包括華為，並且強化外國投資案審查小組的角色。北京當局譴責這是針對中國而來。

美國國會在去年通過國防授權法（NDAA），其中部份條款禁止美國政府部門使用中國華為、中興兩公司產品，以及禁止和美國政府有業務往來的實體跟上述兩公司交易。

這項消息其實最早是由《紐約時報》在今 （4）日引述2名熟悉內情人士的說法率先披露，由於美國政府禁止聯邦機構採用華為設備，華為將據此對美國政府提告。

報導指出，華為可能指控新的國防授權法條款，有如「褫奪公權法」，未經司法審判而處罰華為，有違憲之嫌。

對於《紐約時報》的報導，華為拒絕評論。

另一方面華為還邀請路透和其他國際媒體記者，在7日前往華為深圳總部參加一項記者會，這是華為面對華盛頓施壓而展開一連串反擊的最新舉措。

美國政府以國安風險為由，試圖說服盟邦禁用華為設備。華為始終否認指控。
華為
控告
美國政府
國防授權法
國安風險
NDAA
德州

相關新聞

美國盟友不買帳 歐亞國家紛紛讓華為參與5G建設
美國盟友不買帳 歐亞國家紛紛讓華為參與5G建設
2019/03/22 11:28
德國情報局警告 「華為不是一位值得信任的夥伴」
德國情報局警告 「華為不是一位值得信任的夥伴」
2019/03/17 11:16
迫德國封殺華為 美：若不照辦將限縮情資合作
迫德國封殺華為 美：若不照辦將限縮情資合作
2019/03/12 10:02
王毅：美國政治迫害華為！
王毅：美國政治迫害華為！
2019/03/08 16:59
日經：中國員工涉嫌竊日企數據、攜帶離境
日經：中國員工涉嫌竊日企數據、攜帶離境
2019/03/07 11:14