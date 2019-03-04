外媒報導：華為將於7日　對美國政府提告

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）一名熟悉內情的消息人士今(4)日告訴路透社，中國電信巨擘華為技術公司（Huawei）計畫7日宣布控告美國政府，挑戰去年（2018)簽署的美國國防授權法（NDAA）一項附加條款。

這名消息人士指出，華為準備宣布將在德州法院，挑戰新的國防授權法一項附加條款。

這項新的國防授權法管制美國政府與中國企業簽定合約，其中包括華為，並且強化外國投資案審查小組的角色。北京當局譴責這是針對中國而來。

美國國會在去年通過國防授權法（NDAA），其中部份條款禁止美國政府部門使用中國華為、中興兩公司產品，以及禁止和美國政府有業務往來的實體跟上述兩公司交易。

這項消息其實最早是由《紐約時報》在今 （4）日引述2名熟悉內情人士的說法率先披露，由於美國政府禁止聯邦機構採用華為設備，華為將據此對美國政府提告。

報導指出，華為可能指控新的國防授權法條款，有如「褫奪公權法」，未經司法審判而處罰華為，有違憲之嫌。

對於《紐約時報》的報導，華為拒絕評論。

另一方面華為還邀請路透和其他國際媒體記者，在7日前往華為深圳總部參加一項記者會，這是華為面對華盛頓施壓而展開一連串反擊的最新舉措。

美國政府以國安風險為由，試圖說服盟邦禁用華為設備。華為始終否認指控。