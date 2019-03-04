「嵩之穀粒」-石門水梯田友善耕作

（台灣英文新聞）

石門區山溪里友善耕作農友陳國志， 在百年石砌水梯田種植越光米，自創品牌「嵩之穀粒」，台語諧音「 尚介骨力」，意味著友善農夫辛勤耐勞與打拼的精神。陳國志農友早 期是汽車駕駛訓練班教練，因不忍年邁雙親務農辛勞， 在不惑之年返鄉從農，經營「出磺口農場」，跟著耆老學習水稻育苗 、插秧、割稻，並堅持不用化肥、除草劑，希望家鄉長輩能改變， 朝向友善耕作方式栽種。在107年接受新北市政府農業局輔導， 加入友善田園區域計畫，向慈心基金會申請綠色保育標章，以「 多樣化棲地」做為綠保標的，在今(108)年初， 基金會與消費者及其他農場成員組成審查團，到農場實地踏勘， 當日在田裡發現了蚯蚓、澤蛙、長腳赤蛙蛙卵及田螺等生物， 足見農田生態恢復生機。

農業局長李玟表示，鼓勵農民加入友善農業耕作行列， 除農產品生產之外也重視生態保育， 讓逐漸消失的物種可以在農場內重新建立族群，生生不息的繁衍。 另外，綠色保育標章導入「多方參與式查證系統」( Participatory Guarantee System, PGS)於友善耕作田區，讓消費者或通路商進入生產區， 親自了解農作物生產過程，共同查證生產者的生產過程， 形成生產者與消費者間良善的互動關係，加深信任感。

出磺口農場內以種植水稻為主，也有蘿蔔、甘藷及蔬菜，景色優美、 環境宜人，2月可以預約到農場拔蘿蔔、4月插秧、7月割稻、9月 挖甘藷，團體可以預約生態導覽，或食農教育課程手做米苔目、草仔 粿等傳統米食，有趣又好玩！