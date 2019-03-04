中華電信與和泰汽車合作提供優質車聯網服務

中華電信大舉投入物聯網市場多年，今(4)日更進一步宣布， 與國內汽車龍頭和泰汽車合作，透過搭載中華電信4G網路的「 TOYOTA Drive+Connect 智聯車載系統」，提供車主最優質、即時且多元應用的車聯網服務， 該智聯車載系統將率先導入2019 All New RAV4車款使用，未來並陸續引入其他暢銷車款。 中華電信除車聯網跨界合作外，並持續深耕智慧城市、智慧農業、 智慧交通等產業應用，積極打造物聯網完整生態圈。

中華電信行動網路涵蓋最廣、基地台最多，4G網路品質並已多次獲 官方及國際肯定，本次布局智慧車聯前裝市場，搭配勤崴國際豐富的 車聯網平台研發經驗，與和泰汽車合作提供「TOYOTA Drive+Connect 智聯車載系統」，方便車主很容易進行即時路況、最佳導航路徑、 停車位、一鍵救援、即時天氣、 即時油價及愛車保養資訊查詢與預約等服務。同時搭配Drive+ 專屬APP還可即時查詢愛車位置，當車輛顯示異常移位時， 立即啟動追蹤模式，使用上更安心、有保障。

「TOYOTA Drive+Connect 智聯車載系統」並整合中華電信CMP(Connectivity Management Platform)行動物聯網連線管理平台， 提供車機出廠前完整的行動連網測試與管理， 讓車主免申請即可享受高速的中華電信4G網路及車聯網服務。

中華電信身為全方位資通訊領導企業，藉由優質的行動網路服務、 集團資源及研發技術，深耕車聯網垂直產業， 除了與和泰汽車聯手打造智聯車載系統外， 另積極開發車聯網後裝市場，透過勤崴國際之高精細的3D圖資、 即時交通大數據及智能化導航功能，發展4G行動連網車機， 進攻汽車百貨零售通路，提供車主多元車載應用服務。