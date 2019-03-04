春天出遊刷富邦信用卡賺 刷卡金、超值贈品、折扣優惠

台北富邦銀行體貼客戶推出多樣化旅遊優惠， 從購買旅遊套裝行程到海外購物等，都提供「賺Hen大」回饋， 包括國內旅行社單筆滿額最高送2400元刷卡金及海外消費滿額2 %回饋，若前往日本、韓國，刷富邦JCB卡再加碼1.5%刷卡金 ，若前往美國，富邦Mastercard滿額送時尚行李箱， 讓您一卡走遍天下暢享最好康優惠！

北富銀表示，從信用卡數據分析發現， 全年度信用卡一般簽帳消費中高達30%之消費為旅遊及海外相關消 費，且消費比例逐年攀升。且根據外交部資料， 海外旅遊的人數逐年增加，2018年較2017年成長6.3%； 接著清明連假，預期又將帶動一波國內外旅遊人潮。 北富銀建議卡友善用信用卡的附加功能， 不僅能享受到信用卡支付的便利，還可以A好康、賺回饋， 為你的旅程增添更多優惠驚喜。

北富銀提供卡友多樣化的刷卡回饋。 首先是在旅行社購買旅遊套裝行程的刷卡優惠：2019年3月底前 於雄獅、可樂、 易遊網與燦星等旅行社刷富邦信用卡單筆消費且登錄成功，滿2.5 萬元以上送MESTIERE DEAS時尚編織壓紋旅行包、滿6萬元以上送1000元刷卡金、 滿12萬元以上送2400元刷卡金(以上回饋名額有限，需登錄， 送完為止)。同時，除此之外，只要線上投保旅平險刷富邦信用卡， 除了月月抽誠品1000元禮券(3名)， 還有機會把萬元品牌家電帶回家！

搞定好行程就準備出發囉！富邦信用卡給你超好康！2019年3月 底海外消費累積滿2萬元(含)以上且登錄成功享2%刷卡金回饋( 回饋最高上限3,000元)，刷富邦尊御世界卡加計原產品回饋1 .5%，合計最高可回饋3.5%刷卡金。

如果你是前往日本或韓國，記得帶富邦JCB卡，2019年3月1 5日前刷富邦JCB卡，於日本指定店家、 韓國實體商店消費並完成登錄，再加碼1.5%刷卡金回饋(日本/ 韓國回饋上限各為10,000元)；如果你是前往美國， 記得帶富邦Mastercard，2019年11月30日前於美 國洛杉磯Desert Hills Premium Outlets、美國拉斯維加斯Las Vegas North Premium Outlets、美國舊金山San Francisco Premium Outlets、美國夏威夷Waikele Premium Outlets、美國紐約Woodbury Common Premium Outlets等5大購物中心消費滿1,000美元， 可持收據及富邦Mastercard至購物中心服務台領取時尚行 李箱。