櫃檯買賣股票市場現況

（台灣英文新聞）

一、開戶數：

本年2月27日累積開戶數為15,963,783戶，較2月22日累積開戶數15,954,211戶，增加9,572戶，增幅約0.06%。另本年2月27日現股當日沖銷累積開戶數為1,725,547戶，較2月22日現股當日沖銷累積開戶數1,722,490戶，增加3,057戶，增幅約0.17%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年2月27日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數174,579戶較2月22日開戶數174,600戶，減少21戶，減幅約0.01%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至2月27日止日均值為309.21億元，總成交金額為10,513.09億元，其中盤後定價交易金額為34.46億元。另本年度截至2月27日止現股當日沖銷交易總買進 成交金額占市場比重為36.46%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為36.51%。

(二)本年度興櫃股票截至2月27日均值為8.46億元，總成交金額為287.66億元。

四、本年度上櫃有價證券截至2月27日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計601家，較上週(截至2月22日止)得為信用交易家數601家，增加0家。

(二)融資餘額為459.93億元，較上週(截至2月22日止)融資餘額462.17億元，減少2.24億元，減幅約0.48%。

(三)融券餘額為143,375張，較上週(截至2月22日止)融券餘額143,481張，減少106張，減幅約0.07%。

(四)本年度信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為12.22%，較上週(截至2月22日止)之比例12.23%，減少0.01%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.36%，較上週(截至2月22日止)之比例0.35%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(108)年度截至2月27日止，累計營業天數36日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆5,254.71億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計102家536期，發行餘額為1兆7,993.48億元，較上週減少12億元。

(三)轉換公司債已上櫃計153家182期，發行餘額為1,289.26億元，較上週增加61.65億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計35家353期，發行餘額為9,072.91億元，本週無異動。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計3期，發行餘額為41.63億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計604期約1,600.29億美元，較上週增加0.2億美元。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為7兆2,416.88億元，日均值為2,011.58億元，包含：

1.買賣斷交易1兆2,524.97億元，日均值為347.92億元，佔總成交金額比例為17.3%，其中：

等殖成交系統買賣斷成交金額為9,009.23億元，佔買賣斷成交金額比率為71.93%。 營業處所買賣斷成交金額為3,515.74億元，佔買賣斷成交金額比率為28.07%（包含政府債券2,576.56億元，日均值為71.57億元；普通公司債704.43億元，日均值為19.57億元；金融債券222.29億元，日均值為6.17億元；外國債券12.46億元，日均值為0.35億元）。

2.附條件交易5兆9,891.91億元，日均值為1,663.66億元，佔總成交金額比例為82.7%，其中等殖成交系統成交金額為207.88億元，佔附條件成交金額比率為0.35%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為0.15億美元，以人民幣計價之成交金額為7.79億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.01億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為17.61億美元，以人民幣計價之成交金額為28.97億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為181億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交181億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為505億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計476.37億元，本年度累計成交金額為63.99億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共20家，契約流通餘額共計738.73億元，本年度累計成交金額為92.43億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,138.74億元，本年度累計成交金額為153億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額448億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共15家，契約流通餘額共計441.26億元，本年度累計成交金額264.84億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家，契約流通餘額共計1.86億元，本年度累計成交金額8.96億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額1,027.45億元。

上櫃相關業務:

一、截至108年2月27日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：770家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：4家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數5家 (勤凱、樂斯科、泰金-KY、勤崴、台生材)

(四)董事會通過，待核發同意函：3家 (鈺太科技、雍智科技、萬年清)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：2家 (全宇昕、台康生技)

二、截至108年2月27日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：248家 (包含外國公司8家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：2家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：1家(公勝保經)

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：1家（90至107年度累計申請計1,626家）

三、截至108年2月27日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：94家

(二)累計登錄創櫃板家數：149家

(三)當年度累計輔導家數：3家（102至107年度累計輔導計290家）

四、截至108年2月27日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,112家

五、截至108年2月27日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家

(二)可轉換特別股已掛牌支數：1支

六、預計於未來一週掛牌公司(108.3.3~108.3.9)：

(一)一般類股：

無

(二)興櫃股票：

6028 公勝保經【台新、新光】 (108年3月6日)