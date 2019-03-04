上週外資在集中市場買超217.47億元

（台灣英文新聞）根據台灣證券交易所統計，上週（2019/2/25~2019/2/27）外資在集中市場總買進金額為1,312.20億元，總賣出金額為1,094.73億元，買超為217.47億元。

另統計自2019年年初至2月27日止，外資總買進金額為1兆1,081.08億元，總賣出金額為1兆64.22億元，累計買超為1,016.86億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為12兆6,108.71億元新台幣，占全體上市股票市值的40.42%，較2月22日的12兆4,980.09億元新台幣，增加1,128.62億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：上海商銀：買進284,915千股，賣出234,384千股，買超50,531千股。

第二名：群創：買進85,421千股，賣出50,868千股，買超34,553千股。

第三名：元大金：買進60,214千股，賣出31,644千股，買超28,570千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：華新：買進18,672千股，賣出47,125千股，賣超28,453千股。

第二名：旺宏：買進23,851千股，賣出49,442千股，賣超25,591千股。

第三名：台泥：買進15,494千股，賣出26,356千股，賣超10,862千股。