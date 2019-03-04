想要贏得金點新秀設計獎？來看看49位創意人怎麼說！

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019金點新秀設計獎今（4）日完整公開評審團名單！今年新增社會設計類、續辦創業潛力特別獎，且數位多媒體設計類增加評審員額，評審團則首度由49位各領域設計師、媒體人與市場趨勢專家組成，金點新秀設計獎徵件將於7日（四）下午5點截止。

已有14年歷史的「新一代設計獎」，從2015年開始，為使獲獎同學得到更高的尊榮感，本獎項轉型為「金點新秀設計獎」（Young Pin Design Award），今年邁入轉型後第5年，由台灣創意設計中心辦理，為「新一代設計展」中唯一官方獎項。

此次，專業評審團成員，包括究方社創意總監方序中、知名造型師陳孫華、格式設計展策總監王耀邦、「Shopping Design」副總編輯包叔平、東喜設計工作室設計總監吳東龍、聯想集團全球設計總監顏文豪、社計事務所共同創辦人吳漢中、叁式有限公司總監曾煒傑等，齊力發掘台灣設計新生代。

金點新秀設計獎採召集人制度，在8大參賽類別及創業潛力特別獎皆各自設立召集人，並由召集人號召評審，一起評選出優秀作品。擔任召集人的新媒體藝術家王宗欣表示，隨著傳播管道與載具越來越多元，更需要整合性的思考，因此他特別找來8位各有所長又橫跨多領域的專業人士，從敘事創意、視覺表現、品牌行銷、數位科技與人的互動關係等多元角度進行評選。

擁有豐富的包裝設計經驗、獲獎無數的究方社創意總監方序中，這次受召集人廖俊裕（廖小子）邀請擔任包裝設計類評審，他曾為張惠妹、蕭敬騰、法蘭黛樂團等許多藝人操刀專輯設計，並於第54、55屆金馬獎接連擔任視覺總監，在年輕學子間極具影響力。

在工藝設計類，召集人徐景亭認為工藝關乎能不能帶給人們生活更多美好想像，因此特別找來設計與文化觀察家吳東龍，希望藉由他細膩而獨到的眼光，為評選提供助力。

今年新增的社會設計類召集人周育如認為，社會設計類的評選重點將不只在作品本身，更在於設計者對社會議題或制度提出的建議，因此她邀請致力於環境美學的交通大學建築研究所助理教授凌天、推動台灣循環經濟發展的REnato lab營運長歐陽藹寧、擅長社會問題分析及策略擬定的服務設計師林承毅擔任評審，並力邀曾任2018台中世界花博設計長及2016台北世界設計之都執行長的吳漢中，發掘對社會設計具有熱忱的潛力新秀。

召集人黃惠美在籌組評審團時，考量到近年來空間設計的定義變得越來越寬廣，因此找來具有策展、藝術創作等跨界經歷的空間專家擔任評審，如無有建築主理人劉冠宏，近來在2019台北展博會「水墨現場」的策展設計備受關注，並剛以「山坡之家」拿下2018金點設計獎年度最佳設計獎；此外他也將在今年「新一代設計展」擔任策展人，為新一代現場帶來創新呈現。

在時尚設計類，召集人盧淑芬這次特別邀請到知名造型師陳孫華擔任評審。陳孫華是許多天王天后級藝人的御用造型師，擁有25年以上造型資歷，更曾籌辦兩屆「大人物慈善攝影展」，擅長與新銳設計師及工藝師跨界合作。

視覺傳達設計類召集人馮宇則從設計、廣告行銷、文創經紀、設計媒體等多角度切入，邀集聯廣廣告執行創意總監黃守全、「SHOPPING DESIGN」副總編輯包叔平等知名業界人士，期望藉由他們的專業經驗，豐富評選觀點。

產品設計類召集人王俊隆認為，在3C、生活風格類產品方面的評選，需要國際視野，因此找來聯想集團全球設計總監顏文豪，期待借重他在國際品牌的商品化與實務操作經驗，給予參賽同學專業建議。

活躍於廣告與文化創意領域的IMA文創辦公室執行長馬幼娟，這次受到召集人何明彥的延攬，擔任創業潛力特別獎的評審，希望藉助她的品牌經營觀點，找到下一個充滿潛力的創業種子。