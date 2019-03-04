蔡英文：衛生防疫不應有國界　將繼續爭取參與國際組織

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）世界衛生組織上（2）月在中國舉行流感疫苗選株會議，卻傳出我國因為政治因素直到會議當日才收到邀請函因而錯過會議。對此，總統蔡英文今（4）日表示，這不儘違反臺灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞，衛生防疫不應該有國界，台灣將繼續爭取參與國際組織及活動。

世界衛生組織（World Health Organization）2月21日在中國北京舉行流感疫苗選株會議，然而我國衛生福利部直到會議當日凌晨1時才收到邀請函，最後因而沒有參加，這也是台灣自2014年受邀參與會議以來首度缺席。

根據總統府新聞稿，蔡總統今日接見友邦馬紹爾群島國會議長凱迪（Kenneth A. Kedi）訪問團時特別提起此事，表示這不儘違反臺灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞。

蔡總統指出，政府除了表達強烈抗議外，將會繼續爭取參與相關組織及活動，確保國人的健康權益，並對國際社會做出更多貢獻。

蔡總統強調，衛生防疫不應該有國界，更不應該因為特定國家的政治立場受到影響，阻礙臺灣的參與，傷害的不只是臺灣，也傷害了國際社會對防疫的共同努力。

外交部長吳釗燮今日稍早在立法院備詢時則表示，世衛組織成立的宗旨是要全人類都能夠獲得最高標準衛生醫療，但台灣2,300萬人卻被排除在外，他認為世衛組織的確有檢討必要。

吳釗燮提及，台灣最終沒參加此次流感疫苗選株會議也關乎原則問題，若台灣參與世衛組織的活動都得透過中國報名且須經過北京同意，「這是我們沒辦法接受的」。