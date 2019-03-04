台股史上頭一遭？！交友網站董座揪鄉民開法說還送雞排

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 主攻交友網站的網路平台尚凡，近來由虧轉盈，股價也從去年(2018)以來不斷飆升，備受市場矚目。尚凡董事長張家銘更親自在PTT上邀請鄉民參加法說會，不僅網友反應熱烈，這項史上頭一遭的創舉，連櫃買中心也表態支持。

綜合《經濟日報》與中央社報導，尚凡董事長張家銘今(4)日親自發文向鄉民調查意願，打算為PTT鄉民辦法說，有望成為台股史上頭一遭。

張家銘今凌晨在PTT股票版以chaming帳號發文：「有人想參加尚凡PTT股版第一次法說會嗎？」因為他打算專門針對PTT股版鄉民辦法說會，並在PTT版上調查意願。

他指出，因為最近一年多來常常有尚凡新聞，網友推文常說「出來辦法說會」，過去一兩年尚凡沒參加也沒辦過法說會，比較專注在產品開發跟投入新的事業，因此他想詢問大家參加「尚凡實體法說會」的真實意願。

圖/www.ptt.cc

推文指出，「尚凡實體法說會」10人成行，時間點預估落在3月中下旬的下午，可能在台北市區台大或師大附近，他還大方表示，願意參加法說的人可推文＋1，前100推文將送一塊雞排(如上圖)。

網友立刻熱情回應，有網友表示，「第一次辦法說會耶，弄個像同樂會也不錯啊」。張家銘回應，尚凡過去辦過法說會，但專針對PTT股版鄉民的，可能是史上第一遭，櫃買 中心好像也覺得很有趣，願意提供場地。

網友回應說，「第一次看到CEO在股版po文」、「ptt什麼神人都有....」，也有網友認為，「這應該不能叫法人說明會，應該叫做鄉民說明會」。

中央社引述尚凡表示，此項法說會能否成行，還是要看PTT上「填單」的結果，目前還在追蹤當中，但超過10人門檻的機率很大。

針對辦鄉民法說會的發想，尚凡說明，由於董事長是資深鄉民，先前有很多鄉民推文「要董事長出來面對」，這個法說會算是實現對鄉民的承諾，目前朝向對法人、鄉民、媒體召開的方向進行，而櫃買中心則認為只要符合法令就可以舉辦。

根據《經濟日報》，​尚凡是以開發雲端交友服務為主，旗下包括《iPair》、《SweetRing》、《weTouch》三款應用程式。其中，《iPair》前年(2017)加入直播功能後，成為獲利、營收主要成長動能。

尚凡從2015年下半年起一路虧損，直到2017年第3季，才結束連續虧損33個月的紀錄。