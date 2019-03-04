台超模杜威超強意志力減重　勇闖紐約圓時裝週走秀美夢

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）台灣模特兒杜威於2月登上紐約時裝週，成為伸展台上少有的亞洲面孔，如今已27歲處於模特兒事業中後段的年齡，他卻勇闖紐約盼在模特兒生涯再拚一回，如今已如願的他，開玩笑的表示希望80歲時能跟子孫炫耀戰績。

每年1月到3月為各國際大城市舉辦時裝週的期間，如紐約、倫敦、米蘭、巴黎等地，不僅吸引時尚愛好者朝聖走秀派對，也是許多模特兒成名，熬出頭的機會。



杜威（圖/杜威臉書）

中央社報導，從事模特兒這行十年的杜威，今年1月再度前往紐約參加時裝週，他表示，今年27歲，對模特兒而言，已經算是中後段的年齡，他想在模特兒生涯最後幾年，試看看還能走多遠。

為了今年的紐約時裝週，杜威從半年前就開始改變運動型態，走健康減重路線，先控制飲食，再加上每天慢跑一個多小時，平均每天跑10至16公里，在沒有節食的情況下，讓體重降了近10公斤，腰圍減2吋。

時裝週期間，同時間有許多品牌舉辦走秀，需要大量模特兒來支撐，因此模特兒在時裝週期間的壓力特別大，也很刺激。

最後，杜威獲得近十家品牌青睞，登上紐約時裝週舞台，杜威說，模特兒圈經常開玩笑說，「要賺錢不要挑時裝週，因為競爭激烈、錢又少」，但他想要在最後的模特兒生涯再拚幾回。

另外，杜威在成功登上紐約時裝伸展台後，也逗趣的於臉書上表示，人生最瘦就是現在，希望臉書可以活到他80歲，80年後的今天要拿這個動態回顧跟孩子炫耀。



杜威於2019 New York Fashionweek 走秀（圖/杜威臉書）