台黑色喜劇莊子兵法　突破語言限制星國首演

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）台黑色人性喜劇「莊子兵法」首度赴新加坡演出，突破語言限制，完整傳達故事意念，不僅成功與國際接軌，也深化台星藝文交流。

中央社報導，「莊子兵法」劇作敘述一場以解開莊子謎題為主題的密室遊戲，以高額獎金吸引6個背景迥異、各懷鬼胎參賽者。新加坡雖然以華人社群為主，英文是主要溝通語言，前往新加坡華藝節的濱海藝術中心演出的「莊子兵法」，仍吸引多元族群的舞台劇迷。

這6名參賽者包括尋求靈感的懸疑小說家、急需醫藥費的國文女老師、渴望人氣攀升的網紅、暗謀報仇的科技業財務長、被倒債的裝潢工人、單純追求刺激的富家公子，因為同處一室，也共同聆聽彼此的生命困境。

「故事工廠」執行長林佳鋒表示，「莊子兵法」首度赴海外新加坡演出，雖一度擔心受到語言表達限制，無法完整傳達故事中所要傳達的意念，不過，演員豐富的肢體動作和語言諧音與觀眾達到心領神會的互動效果。這也證明了台灣舞台劇能突破語言限制，與國際無縫接軌。

濱海藝術中心是新加坡重要表演場域，不少東南亞國家表演者視為是跨足國際舞台第一站。台星藝文交流頻密，黑色人性喜劇的表演模式，對新加坡舞台劇迷來說則是新的挑戰與呈現手法。

駐新加坡代表梁國新也前往欣賞這齣黑色人性喜劇。梁國新分享說：「把現代的密室遊戲融入莊子的思想，把生活中遇到的快樂或悲傷串在一起，是節奏很緊湊的演出。」

「故事工廠」藝術總監、「莊子兵法」編導黃致凱指出，黑色人性喜劇的橋段，未因跨出國界而減損趣味笑點，還受到星國各族群喜愛，接受度很高，整場演出無論是喜劇笑點，或暴力、槍響等橋段，都能感受觀眾「直接性」情緒反應。這代表新加坡觀眾對於全戲的參與程度非常高，完整理解故事中要傳達的意念。

值得注意的是，這齣由劉亮佐、竇智孔、劉珊珊、蔡燦得、郭耀仁、林東緒與吳定謙飾演，把人生當成密室遊戲為主題的舞台劇，可能與新加坡的嚴謹規律的法治生活型態有某種程度的契合。

黃致凱指出，「莊子兵法」提供了逃出這個狀態的可能，劇中進到密室的6位玩家，必須要簽署切結書放棄法律追溯權，其中展現的語言暴力、肢體暴力、謊言、偷竊等情境，形成了一種「無政府狀態」，這反而讓觀眾接受戲劇內容，產生某種情緒的釋放。

對於台灣的舞台劇發展，黃致凱認為，新加坡做為一個國際城市，對於多元文化的接受度與藝術審美觀念有一定的水準，台灣舞台劇欲與國際接軌，新加坡是非常好的起點。

新加坡濱海藝術中心是新加坡的國家級表演藝術場所。濱海藝術中心從2003年舉辦華藝節，今年第17屆華藝節更廣邀華人創作品表演，台灣這次包括有戲劇、舞蹈與流行音樂等4部作品登台演出。