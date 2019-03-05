香港藝術月盛大登場　台設計師蕭青陽體驗繁忙美學

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）適逢香港藝術月登場，香港旅遊局特別邀請台設計師蕭青陽前往體驗當地的「繁忙美學」，蕭青陽表示，在香港，藝術真是無所不在。

蕭青陽表示，香港在步調快速的生活下，發展出獨具在地生命力的「繁忙美學」，隨處可見的塗鴉藝術，也有融合中西設計的特色建築，而緊鄰城市的郊野則是繁忙生活的轉換，也帶來不同的刺激。原來在香港，藝術無所不在。



蕭青陽透露，以前按觀光旅遊書去女人街、鳥街、旋轉餐廳、音響街、纜車大佛、吃菠蘿油配鴛鴦，這趟，他終於找到自己另一個香港，並學會在繁忙的城市裡找到自己的慢。

每年的3月是香港藝文界重要的一個月份，藝術活動舉凡香港藝術月，香港藝術節、巴塞爾藝術展等，吸引各國藝術愛好者前往朝聖，這次，為了讓台灣旅客更認識香港，香港旅遊局邀請台灣知名設計師蕭青陽，實際走訪香港並體驗當地的「繁忙美學」。

中央社報導，這次蕭青陽造訪香港特別探索作家劉克襄推薦的香港郊野，他說自己的設計靈感常常來自對於大自然的熱愛與觀察，但從沒想過香港有這麼美的郊野體驗，像是香港山與海的交會、六角岩柱的壯闊，而他也造訪了被國家地理頻道評選為「全球20條最佳行山徑」的麥理浩徑。

香港旅遊局表示，今年香港藝術節邀請到1700多位藝術家，將在一個月內帶來166場精彩表演，及超過300個延伸活動，包含歌劇、戲劇、音樂及舞蹈等多樣豐富的表演藝術節目，另外，第7屆香港巴塞爾藝術展則邀請來自36個國家共242間藝廊參展。



蕭青陽遊香港（影/Youtube）