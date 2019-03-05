印、菲、日、台接力飆戲　「餐桌上的神話學」尋根內省

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）劇場導演Baboo執導「餐桌上的神話學」，集結印、菲、日、韓與台灣的創作人及演員，透過餐敘形式共同交換、分享彼此的神話與文化經驗。

劇場導演Baboo從李維史陀在「神話學」中提及「世界各地的神話都有驚人的相似性」這句話為靈感，延伸一場特別的敘事形式，為在餐桌上，建構神話所創造的微型世界觀。

導演邀請觀眾與來自台灣、韓國、日本、印度、菲律賓的藝術家共同入席，巨大的餐桌即為表演舞台，藝術家們從家鄉帶來的「關鍵神話」依循「一千零一夜」的方式接力上菜，用各種餐具器皿、食材與調味料，即時演出述說的場景與聲響。

中央社報導，劇場導演Baboo曾赴紐約林肯中心參加為期3週的工作坊，與齊聚當地的各國導演交流。透過後來的創作歷程、經驗分享，他發現不論是台灣或其他亞洲地區的藝術家，共通且熟悉的文化記憶都是莎士比亞、畢卡索、梵谷或貝多芬等西方經典，「亞洲各國對彼此的文化了解甚少」。

在「餐桌上的神話學」中，7位來自印、菲、日、韓、台的創作者從荷馬史詩「奧德賽」的故事開始接力，之後以「英雄」、「女性」、「他者」、「變形」、「政治」、「正義」及「家園」7大主題為關鍵詞，透過集體創作方式導入各自的成長經驗與個人觀點，藉以了解各國不同的文化背景。