2018資安總評　台灣在內的亞洲成WannaCry病毒重災區

(台灣英文新聞/生活組 報導) 網路資安廠商趨勢科技，今(4)日發表「2018年資安總評」報告。報告指出，2018年資安威脅犯案手法及策略上有顯著改變，雖然全球勒索病毒偵測數量較2017年減少91%，新勒索病毒「家族」的數量也減少45%，但其中WannaCry家族被偵測到的案件數量卻逆勢上揚。特別是影響包含印度、台灣、越南、馬來西亞及中國在內的亞洲各地，佔全球總偵測數量的7成以上，堪稱重災區。

《自由》引述趨勢科技指出，2018年虛擬加密貨幣挖礦攻擊正快速崛起，較2017年年成長237%。此外專門利用人類心理弱點 (例如面對上級容易屈服於權威等)，假冒主管對員工緊急匯款指示的變臉詐騙 (Business Email Compromise, BEC) ，與透過社交工程的網路釣魚攻擊明顯增加，偵測數量較2017年成長269%，相當驚人。

趨勢科技指出，2018年變臉詐騙數量成長了28%，這類攻擊並未用到惡意程式，因此傳統資安防護形同虛設。企業需要可分析高階主管電子郵件寫作風格（ Writing Style DNA ，寫作風格DNA） 、也就是更智慧的方式，來辨識假冒高階主管的電子郵件，才能提升對這類攻擊的防範能力。