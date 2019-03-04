舊金山會館左派撤我國旗案　纏訟6年獲美司法「伸張正義」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 加州上訴法庭近日裁決，舊金山中華總會館撤下中華民國國旗案違反章程，應恢復原狀。維護中華民國自由民主的原告指出，此案纏訟6年，感謝美國司法伸張「正義」，透過法治獲得「尊嚴」。

事源於2013年中華會館非法強行撤下青天白日滿地紅旗幟。​此舉引發總會館內反對移旗人士不滿，以肇慶總會館為原告，正式採取法律行動。

經過3年訴訟，加州法庭2016年裁定原告勝訴。法官宣判2013年主導撤旗案的中華總會館總董黃榮達，在理事會議上違反章程，錯誤通過撤旗案，應恢復原狀，掛回中華民國國旗。

但被告左派人士隨即提出上訴，至今中華民國國旗一直沒掛回原處。今(2019)年2月25日上訴法院駁回，全案判決確定。

中央社3月2日引述中華會館資深商董林炳昌表示，6年來他和支持中華民國的3位肇慶會館商董，為了打官司四處奔走，籌款、查資料、上法庭，雖然心力交瘁，卻始終沒放棄，就是希望美國司法對此案做出公平裁決。

他說：「經過6年，終於等到了我們要的尊嚴和正義。」

至於中華民國國旗何時會掛回，原告肇慶會館商董周達昌表示，雖然勝訴，但為了全體僑界和諧，希望能和被告方對話，共商彼此能接受的後續方案，一起解決問題，才會有進一步的決定。他不希望被告方再提出新一輪上訴，造成僑社不必要的紛爭。

舊金山中華總會館，於2016年8月27日以逾2/3票數，通過會館只懸掛美國國旗、加州州旗和會館會旗，不掛其他國家國旗。

林炳昌表示，他們不會冒然掛回中華民國國旗。目前中國勢力龐大，即使把中華民國國旗掛回，也不知能掛多久。如果被告繼續上訴，他們都是70、80歲的老華僑，沒有財力或精力繼續與之抗衡。

駐舊金山台北經文處處長馬鍾麟感謝僑團對中華民國長久的支持。他說，雖然舊金山老僑沒有在台灣出生或是長大，但他們與台灣人民一樣，珍惜國父孫中山創建的民主與法治。中華民國政府，非常感謝他們為了維護自由民主付出的努力。

馬鍾麟指出，這件訴訟案的重點不在於何時或是否把國旗掛回去，因為一切會依法辦理。

他強調，這場官司的意義是，美國司法體系對於法律的尊重和是非曲直的彰顯。美國是個文明法治的社會，大家都要守法。

僑委會2日也發布新聞稿表示，2月25日美國加州上訴法庭對舊金山中華總會館違反章程、擅自移除中華民國國旗的上訴案正式裁決維持原判，由肇慶總會館獲得勝訴。

僑委會表示，感謝肇慶總會館多年來為維護中華民國青天白日滿地紅國旗在駐美中華總會館內固有的歷史地位而努力，並肯定海外傳統僑界支持中華民國。