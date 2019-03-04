銅櫻花綻放！隈研吾操刀東京星巴克 Roastery　結合超夯咖啡工藝體驗

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）有「咖啡夢工廠」（Roastery）之稱的星巴克東京分店，結合當地特色工藝，精選咖啡相關產品，以及咖啡烘焙課程，相繼於上海、紐約等大城市開幕後，目前東京店也盛大開幕。

全球第一家星巴克於1971年於西雅圖開設後，便開始積極於全球開設分店。星巴克全球第5家頂級門市 Starbucks Reserve Roastery Tokyo 位在關東，由日本建築設計大師隈研吾操刀，本摺紙藝術為天花板的靈感來源，此極具特色的四層樓建築，目前已於目黑川旁盛大開幕。



由銅打造的四層樓高櫻花樹設計（圖/官網）

綜合媒體報導，操刀設計太宰府天滿宮星巴克門市的隈研吾，這次設計靈感來自分店所在地，熱門賞櫻景點的目黑川河畔旁的櫻花美景，藉由玻璃牆和彷彿無縫連接的室內外的露台地板，打造賞櫻的最佳視野，同時反映在地的自然美景。

從門口進去後就能看到高達4層樓、17公尺的巨型烘豆機做為店鋪核心，從一樓一直延伸到三樓，讓來訪的消費者一目瞭然咖啡豆從生豆開始烘焙、分裝，到沖製出一杯咖啡的全過程。

此世界上最大的星巴克 Roastery 咖啡桶，由銅製程並搭配2100朵柔美的銅製櫻花裝飾，呼應了所在地中目黑作為東京賞櫻名所的特色。特別的是，這個咖啡桶的紋理還來自參與門市建築的每個人，每個人都親自錘擊出一部分的紋理。

室內使用大量的木頭材質洋溢溫暖氛圍，使用木材均採購自當地，並經過傳統技術處理，可以延緩材質老化，確保未來幾年都有明亮色澤。其木質天花板靈感取自日本傳統摺紙藝術，2樓牆面設計也採用日本和紙設計，兼具現代時尚以及日本傳統工藝設計。

另外，不只可以喝到精選的高質咖啡，位於4樓的AMU INSPIRATION LOUNGE，從多元客群與思想為出發點，邀請各客群互動並相互啟發，將舉辦各式講座與活動。

日本是星巴克第一個海外市場，至今已 23 年，透過星巴克 Reserve Roastery Tokyo 的開幕不只鎖定日本民眾，有望成為2020年東京奧運時，外國遊客朝聖打卡熱點。



深入店內介紹影片（影/Yutube）