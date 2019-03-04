他鄉終成故鄉 內政部再通過11位高專人才歸化

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部2月26日下午召開歸化國籍審查會，通過SARS期間自願至加護病房照顧病患的內科專科醫師馬來西亞籍吳女士等11位高級專業人才，歸化我國國籍，累計目前，已有76名外國高級專業人才，歸化我國，並保留原有國籍。

內政部表示，這次審查通過的11名高級專業人才，包括醫學領域4名、文化藝術領域2名、經濟領域2名、教育領域2名及其他領域1名，多數為4、50歲左右的青壯年人才。

馬來西亞籍林醫師具有血液病專科、腫瘤內科專科及安寧緩和醫學專科專業，擅長癌症醫療及安寧療護，深獲醫界及民眾肯定。

馬來西亞籍吳文思為內科專科醫師，SARS期間自願至加護病房照顧病患，專業能力及態度深獲院方及病患嘉許。

加拿大籍史康迪長期關心臺灣文化資產保存，曾參與四四南村、碧潭吊橋、前美國大使官邸、紫藤廬等保存運動，積極奔走陳情，有助臺灣文化資產保存意識提升與維護。

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內政部指出，高級專業人才歸化我國國籍後，可以有參政權，也享有各種社會福利。內政部去年10月起簡化持高專梅花卡外籍人士的歸化流程，無須再檢附中央主管機關申請推薦理由書，改由內政部函詢主管機關同意，即可直接核准其以高級專業人才身分歸化，讓持高專梅花卡的外籍人士，可藉由這項便捷的途徑歸化我國。