引渡案延燒　孟晚舟狀告加拿大政府違法

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）因為加拿大拘捕華為首席財政官孟晚舟而引發的中加外交緊張，歷經中加兩國互相逮捕對方的外交官後，如今有了新的發展，在機場被捕的孟晚舟已經正式對加拿大政府提告，指控加國「非法拘留」、「非法搜索」和「非法訊問」，由於2日加拿大政府已經允許孟晚舟引渡案繼續進行審理，這個時間點顯得更加微妙。

該訴訟於本(3)月1日在加拿大的不列顛哥倫比亞省最高法院提起，孟晚舟狀告皇家加拿大騎警(RCMP)、加拿大邊境服務局(CBSA)和加拿大聯邦政府「蓄意侵犯公民權」，表示在皇家騎警逮捕她之前，邊境服務局就以莫須有的理由，除了將其居留，還進行搜身和訊問的非法程序。

孟晚舟指出，執法人員以前所未見的高效率將其逮捕的原因，是因為相關人員相信，唯有儘速逮捕她，才可以取得一些「之後無法取得的資訊」，而且由於拘留她的執法人員並未善盡職責，完整陳述她被捕的原因，也沒有細數她的緘默權和律師辯護權，這樣的方式不單單是非法而已，根本就是濫權。

現階段，加拿大政府正承受著來自中美雙方的巨大壓力。

美國以違反對伊朗禁運、竊取科技和妨礙司法等理由，在去(2018)年12月要求加拿大逮捕孟晚舟，但是這引起了中國的嚴正抗議，表示這是一起政治事件，如果將孟引渡到美國將等同濫用美加之間簽訂的引渡協定，要求加拿大立刻釋放孟晚舟。

中國在孟晚舟被捕後，已經逮捕了兩名加拿大公民，理由是威脅中國國家安全，許多分析認為，這是針對孟晚舟被捕的報復事件，也遭到了加拿大政府的抗議，認為中國濫用不透明的司法系統，將逮捕加拿大公民作為談判籌碼。

加拿大政府已經正式允許孟晚舟的引渡案依據流程繼續審理，不過強調將最後決定交給司法。