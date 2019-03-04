登革熱境外群聚感染 疾管署籲赴新南向國家要落實防蚊措施

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）疾管署表示，中部一旅行團共11人2月1日至菲律賓宿霧等地旅遊及從事宗教活動，其中3人於2月13日、14日起陸續出現發燒、頭痛及肌肉痛等症狀，經通報檢驗於2月18日至20日陸續確診（其中2人檢出登革病毒第二型），研判為境外群聚感染事件。

地方衛生單位已針對3名個案的住家及活動地進行孳生源清除、環境噴消及衛教等防治工作。截至目前其他8名同行團員均無疑似症狀，3名個案之同住接觸者中，1人曾出現疑似症狀，經檢驗已排除感染，其餘接觸者均無疑似症狀，將持續監測至3月17日。

依據疾病管制署監測資料顯示，我國今年截至2月25日累計65例登革熱境外移入病例，較2015年至2018年同期為高（分別為33、54、51、19例），個案感染地以東南亞國家為主，以越南20例、印尼17例、菲律賓11例為多；另累計本土病例1例。

目前登革熱旅遊疫情建議等級列為第一級注意（Watch）國家包括柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南及斯里蘭卡。

疾管署呼籲，民眾至登革熱流行地區，應穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、居住在有紗窗、紗門的房舍等；返國後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。