中國內外交迫　吳釗燮：不排除加強奪取台灣邦交

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）外交部長吳釗燮今（4）日列席立法院外交及國防委員會報告並備詢時表示，現階段外交部的工作以維繫友邦關係為第一優先，然而不排除中國近期將加強奪取台灣邦交國及近一步打壓台灣國際參與的可能。

吳釗燮今日回應立法委員質詢時表示，目前我國與各邦交國關係「相對穩定」，然而「我們也看到中國的動作增多了」。

吳釗燮坦言，「確實有一些（國家）讓我們有壓力」，需要外交部更加努力、更加小心去處理，不過他也認為「應該是守得住」。

至於拉美地區和太平洋地區的邦交國，哪邊的外交戰場較為激烈，吳釗燮則表示不方便明說 。

吳釗燮強調，外交部現階段工作以維繫17個邦交國關係為第一優先，並持續加強與美日歐加澳的關係，以及增強與新南向國家的合作。

根據外交部提送立院的報告指出，中國近年來面臨許多嚴峻挑戰，不排除北京當局為轉移目前的內、外交迫壓力，近期藉機加強奪取台灣邦交國及打壓台灣國際參與力道的可能性。

報告提及，雖然台灣友邦有不少對中國存在不實際幻想的政客，但外交部和各大使館仍會持續全力維繫現有的17個邦交國，也將尋求參與美國等理念相近國家在邦交國的援助計畫，尤其是拉美地區及太平洋島國，以加深我國與邦交的關係，但不會和中國做無謂的金錢競賽。