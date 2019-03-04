〈財經主筆室〉南韓生育率首跌破1%　亞洲搶人大戰鳴槍台灣應尋應變

南韓生育率急劇惡化！最近公布2018年生育率首度跌破「1」的關卡，引起週邊國家極度關切。近來亞洲主要經濟強國都面臨生育率急速降低、人口高齡化問題，緊接著勞動力不足、經濟停滯隱憂也接踵而來，一旦失育率呈現負成長時，經濟上首要面臨的就是「搶人大作戰」，致勝關鍵應該就是哪個國家應變能力比較快！

以亞洲經濟強國日本為例，過去日本給人印象就是人口高齡化、出生率低、經濟停滯等，值得留意的這些情況在這幾年卻有明顯變化，最主要就是日本政府努力讓老年人、女性及外國人進入勞動市場，以因應人口下滑挑戰，藉此重振經濟，實際近年日本勞動人口激增、經濟也溫和成長。日本安倍政府提議放寬外籍勞工簽證法案，日前也獲得國會通過，法案預計在今年4月上路，預計該法案實施後5年內外勞可增加34.5萬人，日本為增加勞動人口的動作仍持續不斷，目的就是要提振經濟。

去年旅日外國觀光客人次突破3000萬創新高，帶來1.4兆台幣經濟收入，日本自2012年12月起到2018年12月，已連續73個月經濟擴張，創二戰後最長紀錄，但經濟榮景仍不能明顯提高年輕人生育率，日本依舊擺脫不了老齡跟少子化的夢靨，但日本的出生率還有1.43，而台灣在2017年的出生率只有1.13，全球排名倒數第3，僅高於新加坡與澳門，據國發會在2016年推估，台灣在2022年出生率即會轉成負成長。

台灣於1984年開始低於人口替代水準（總生育率低於2.1人），2003年邁入超低生育門檻的1.3，近年生育率大都在1.2，而台灣在1993年進入「高齡化」(65歲以上老人占總人口數7%），國發會之前估計在2019及2026年分別進入高齡社會（老人占總人口14%）及超高齡社會（老人占總人口20%），從高齡社會到超高齡社會速度相當快，全世界只有南韓與新加坡和台灣一樣快，估計到2060年老人人口占約40%，台灣將和日本及南韓同為世界之最老。

各國政府過去紛紛祭出各種鼓勵生育率補助，可惜似乎都無法奏效，難以擺脫老齡跟少子化夢靨，尤其韓國2018年生育率急速惡化數字一出來，應該讓亞洲各鄰國及韓國鄰國的日本及台灣都應該嚇了一大跳，畢竟鄰國之間的人口流動最方便與頻繁，顯然日本政府已意識到問題嚴重性，既然無法有效提升國民的生育率，那就從增加勞動力人口來努力，藉此來維持日本經濟強國地位。

最近幾年台灣年輕人前往日本就業人數有明顯增加趨勢，主要就是日本放寬外國人就業門檻，反觀台灣薪資環境不佳，近年來年輕人紛紛西進或前往東南亞等海外市場尋求另外一片天，如今更是在日本大力招手下東進，勞動人口空洞化危機愈加嚴重，國內企業針對女性及老年人二次就業方面原本就不友善，政府又未積極對未來勞動人口展開規劃，未來台灣、日本及韓國都邁入老人國家時，台灣還有什麼競爭力？