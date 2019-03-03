選民先觀「戰國七雄」大車拼 再看「三國演義」

總統選戰鑼鼓已響起，中國國民黨的2020台灣總統大選的候選人之爭，隨著黨內初選日期逼近，各方自認具有實力角逐的政治人物，已暗中進行招兵買馬、各視時勢變化，或明示或暗示，宣佈爭取提名；對其黨內初選提名辦法的訂定，「黨員投票」、「民調」的比率分配，更是斤斤計較，深怕對自己不利；幕僚策士也各為其主，拼了！

其實，各政治人物間，幕僚團隊間，相互暗潮洶湧、明爭暗鬥的競爭，已進行數月之久；直到二週前，蘋果日報民調出爐，顯示蔡英文墊底之後，則群雄並起、各個磨拳擦掌、各覺勝算在握、各深具無比信心；於是「戰國七雄-----吳．朱．王．馬．張．周．韓」各憑本事的政治戲碼，以及戰略戰術的巧妙運用，與合縱連橫大車拼棋局，終於成行了！

現任總統蔡英文在民主進步黨黨內先發制人，宣佈要競選連任；贏得黨內提名，應屬即將勝卷在握，黨內同志已很難挑戰；所以「戰國七雄-----吳．朱．王．馬．張．周．韓」之爭，就會是中國國民黨的最重要政治大戲；僅只有一位能勝出，來面對目前民調弱勢的蔡英文；對外競爭或許較為簡單，但對已有數十年友誼、恩、怨的黨內同志；很煎熬！

「戰國七雄」的勝出者，就是要再上選舉擂台續演「三國演義」的主角；依目前態勢看來，可能是「藍．白．綠」三國大車拼，即是「蔡．柯．韓」「選民支持度」的大對決；但背後「美國．中國」都是影武者，也就是說「美．中．台」的合縱連橫、暗中角力，才是真正的「三國演義」！

就請選民先觀「戰國七雄」大車拼，再看「三國演義」罷！