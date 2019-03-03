北京4日上午大規模交管　傳金正恩將會習近平

（台灣英文新聞/國際組報導) 北京市交管部門今(3)日表示，4日早晨尖峰至上午，包括天安門前的長安街及機場高速公路多個路段，將採取機動交通管制。有媒體報導此舉似乎顯示，北韓最高領導人金正恩，屆時可能造訪北京。

儘管南韓媒體報導指出，金正恩回程的列車似乎並不打算路過北京。​不過中央社引述北京消息人士2日曾透露，經過規劃，剛結束「川金二會」及越南訪問行程的金正恩，擬於4日上午抵達北京，屆時將與中國國家主席習近平會晤。加上前述交通管制措施，更增加這一消息的真實性。

金正恩日前搭乘專列，經中國前往越南河內與美國總統川普第2次會談，全程約達4500公里，其中大部份在中國境內，造成沿途列車嚴重誤點，加上地面道路也需配合交通管制，中國民眾抱怨連連。

北京青年報報導，4日這項機動交通管制的範圍極大，除長安街及其延長路段外，還包括進出首都機場的北五環東段、京密路、機場高速、東二環北段，以及通往海淀、釣魚台國賓館一帶及週邊地區的西二環北段、車公莊大街、中關村大街等路段。

此外，通往其他地區的京滬高速、東南三環、建外大街、西四環，以及橫貫市中心的前三門大街等路段，也被列入機動交通管制的範圍。

由於這些路段幾乎都是交通要道，加上管制時段又逢車流量最大的週一早晨尖峰時間，且中國全國「兩會」正陸續召開，對北京市交通恐將造成嚴重衝擊。