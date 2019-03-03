台灣未能參加WHO北京疫苗會議　外交部批政治考量恐釀防疫漏洞

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣首度缺席世衛流感疫苗選株會議，外交部今(3)日表示，WHO持續基於政治考量將台灣排除在外，不但嚴重違反台灣人民健康人權，更可能造成全球防疫網漏洞，台灣對此表達嚴正不滿。

世界衛生組織2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但衛生福利部直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加。這也是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

外交部下午表示，外交部一向就台灣爭取參與世界衛生組織（WHO）會議、機制及活動與衛生福利部密切協調聯繫，共同積極推動。

外交部得知衛福部有意派員參加會議後，立刻請駐日內瓦辦事處向WHO秘書處提出申請，並持續洽談。但WHO仍依據2005年與中國簽署的秘密備忘錄，將台灣申請轉知中國，且遲至會議舉行當日才通知台灣同意派員，導致台灣專家因準備時間不足，無法成行。

外交部對此表達嚴正不滿，駐日內瓦辦事處也已向WHO秘書處提出抗議。

外交部強調，只有台灣政府才能妥善維護台灣2300萬人的衛生福祉，WHO持續基於政治考量將台灣排除在外，不但嚴重違反台灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞，危及全人類健康。

外交部呼籲WHO堅守專業立場，抗拒政治壓力，早日接納台灣正常參與，外交部也將持續與衛福部合作，為維護全國人民的健康積極努力。