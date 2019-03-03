兩會今起揭幕對焦「台灣」　香港政論家：習近平將面對「憤怒的聲音」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國「兩會」（全國人民代表大會會議、中國人民政治協商會議全國委員會會議）今（3）日起先後召開，其中全國政協13屆２次會議，今下午3時在北京人民大會堂正式開幕，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋宣讀工作報告，並由2000名全國政協委員，作出審議。

全國政協主席汪洋提出的工作報告稱，今年涉台主要任務強調要貫徹「習五條」對台講話、堅決反對「台獨」，深化與台灣「有關黨派團體」的交流。

中央社報導，汪洋是2018年「兩會」結束前被選為全國政協主席，因此今年也是汪洋就任主席後，首度進行工作報告。

在2018年的全國政協報告「今後工作的建議」，因時任政協主席俞正聲將卸任，在不干涉接任者工作的原則下，涉台內容僅「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢」共30字。

報導指出，今年的全國政協工作報告，涉台、涉港澳、涉僑等內容個別論述。今年度涉台主要任務：「認真學習貫徹習近平總書記在『告台灣同胞書』發表40週年紀念會上的重要講話精神；堅決反對「台獨」；深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流；參與舉辦海峽論壇相關活動」，共計74字。

兩相對照，今年的報告刪去「共擔民族大義、共圓中國夢」，寫入習近平1月在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提到的「習五條」，並重新納入以往報告多次提到的「反台獨」字眼。

而為呼應「習五條」提出「願與台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題廣泛交換意見」的主張，今年的報告把「將深化與台灣有關黨派團體和人士的交流」納為主要任務。

除了今天開幕的政協會議，兩天後，中國第13屆全國人民代表大會2次會議預定5日揭幕，由於中國經濟持續放緩，受到關切，也成為中國國家主席習近平的重大挑戰。

外電報導，香港政論家林和立（Willy Lam）表示：「對習近平來說，今年的情勢將比去年艱困許多。」

他指出：「習近平因為他沒把經濟搞好，也未能妥善面對美國總統川普的挑戰，而遭到黨內批評。」

不過，習近平今年（2019年)1月在北京主持省部級主要領導幹部專題研討班開班儀式的時候，他提出警告說，必須防範化解政治與經濟上的「重大風險」。

林和立指出，在中國人大閉門會議中，習近平將會面對「憤怒的聲音」。來自各省的人大代表，將會要求習近平採取行動，重振經濟。

儘管如此，習近平集大權於一身，目前並無潛在的挑戰者。另一方面，美國貿易談判代表，則不斷敦促中國進行經濟改革。

歐美專家也都認為，習近平和他的團隊，目前所面臨的最大挑戰，就在於如何讓人民恢復對黨的信心。

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