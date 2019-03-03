同婚專法草案民進黨預計5日逕付二讀　親民黨要求退回重提

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 立法院會5日將處理行政院所提同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，民進黨團主張直接逕付二讀，親民黨團總召李鴻鈞今(3)日說，政院版本未經社會充分討論，應退回重提。

綜合聯合與中央社報導，​國民黨立院黨團目前採開放態度，將於當天上午舉行黨團大會討論。國民黨立委賴士葆認為，行政院提出的專法，不符合公投第12案內容，應要兼顧。

​「民法派」的民進黨立委尤美女則坦言，專法逕付二讀後，未來就不會再有民法版本。

行政院會於2月21日通過同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，規定年滿18歲的同性別2人，可成立同性婚姻關係，專法並自5月24日起實施，法案送立院審議。

同婚專法草案共27條，規定「同性婚姻關係」是指相同性別的2人，為經營共同生活的目的，成立具有親密性及排他性的永久結合關係。同性婚姻雙方當事人財產制，準用民法親屬編關於夫妻財產制的規定。雙方當事人的監護、扶養義務、繼承權利等，皆準用民法相關規定等。

立法院程序委員會日前將行政院所提同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》草案等提案，排入5日立法院會報告事項的議程。

全案是否逕付二讀，民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，民進黨團會提案把司法院釋字第748號解釋施行法草案逕付二讀。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲說，將政院版的同婚專法逕付二讀是民進黨團的主張，5日院會也將發出甲級動員備戰，但目前為止還沒有聽到明確反對的聲音，希望全案逕付二讀後，朝野都能夠理性、冷靜地坐下來好好談這個問題。

由於專法許多內容跟《民法》一樣，一些反同團體痛批「背離民意」，現在他們鎖定29名立委進行遊說，不過民進黨立委鄭運鵬得知這個消息，直接在臉書開嗆「這個連署不用找我」。​



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，政院版的同婚專法並沒有解決問題，而且也與公投結果的意旨並不相符。

他說，政院提出模稜兩可的施行法，讓挺同、反同方都不滿意，立法過程也沒有經過社會充分的討論，就將草案送往立法院，這樣的作法並不負責任。

他認為，5日已經不是要不要逕付二讀或交付委員會審查的問題，而是要不要將這項草案退回行政院重新提案的問題，親民黨團5日一定會反對這項法案逕付二讀。

國民黨團總召江啟臣說，目前黨團對於同婚採取開放態度，但屆時針對逕付二讀的表決，黨團會在下周二院會當天上午舉行黨團大會來做討論，看是否能形成共識。

國民黨立委賴士葆則表示，政院提出的專法符合大法官釋字第748號解釋，但未符公投第12案內容，也就是

「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」（指非婚姻制度）

賴士葆認為應該要能符合兩個條件，否則公投都已經過了不能不理它，應該各方都兼顧，大家才可以圓滿。

針對逕付二讀之後還有1個月協商期，民進黨立委尤美女也說，那也只能在專法上做修正，不可能在民法上修正，至於怎麼修正就以後再說了。

另外，時代力量立委林昶佐也提出同性婚姻平等保障法草案，並在2月23日達連署門檻，但並未送案排入3月5日的立法院會議程的報告事項。

時代力量也支持全案逕付二讀。時代力量立法院黨團總召徐永明說，林昶佐同性婚姻平等保障法草案還沒正式提出，因此5日不可能一起逕付二讀，主要是因為有很多婚姻平權團體有不同的想法，所以先暫停，但協商的時候，時代力量黨團會用修正動議的方式來處理。

反同團體「下一代幸福 聯盟」1日在臉書上發文表示，行政院同婚專法已經通過「程序委員會」，目前執政黨團打算讓同婚法案「逕付二讀 」，若人民再不表達反對的聲音，同性婚姻很有可能在4月初就三讀通過！