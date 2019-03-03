自己的遊戲場自己做　中央藝文公園邀孩童手作拼貼

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）自己的遊戲場自己做，孩子們的夢想就要實現了! 位於台北市華山草原附近的中央藝文公園遊戲場最後一場兒童參與工作坊，由孩子們動手創作，留下屬於自己的作品，歷經一年多的時間，日前特邀小朋友們來到中央藝文公園，請他們親自將作品黏貼至遊戲場牆面，讓遊戲場展現屬於兒童應有的童趣，為未來遊戲場的型態帶來更多的可能。

2017的夏天，台北市政府工務局公園處積極進行中央藝文公園遊戲場前期規劃，並舉辦多場兒童參與工作坊，藉由觀察孩子的遊戲行為，看見兒童的遊戲需求，孩子們也親手創作出他們對於遊戲場的想像。

小朋友的創意花朵馬賽克。（圖／台北市政府）

公園處處長黃立遠表示，台北市藉由公開徵選，邀請小朋友實際參與到遊戲場的設計，歷經一年多各單位的努力，如今終於能實現，讓孩子們回到遊戲場，將自己的作品放到遊戲場內，也期望未來有更多這樣的機會，從兒童遊戲場開始落實公民參與。

工務科科長洪鳳琴表示，本工程在施工過程，特地留設一塊象徵鐵路隧道的牆面，讓小朋友將工作坊作品親自黏貼在遊戲場，讓這塊原本鋼硬的工程建設，注入一股柔軟觸動人心的暖流，讓在旁觀看的現場工程人員，更加體認參與本工程的使命感，希望未來這座遊戲場陪伴小朋友們快樂成長，在台北市留下屬於他們的童年故事。

小朋友將自己的創意作品貼在喜歡夢想泡泡裡。（圖／台北市政府）