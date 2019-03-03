愛彈吉他的加國駐台外交官　最怕地震和臭豆腐

（台灣英文新聞/綜合整理）2月底在加拿大駐台代表官邸舉行了一場春季音樂會，台上邊演奏、邊唱歌的表演者，並非職業藝人，而是派駐台灣的加國外交官馬孟凱；對他來說，音樂與外交工作可以互補，都與說故事有關。

這場春季音樂會上，由馬孟凱（Michael McCulloch）與另一名小提琴手共同表演的10首曲子，都是他的自創曲。

2014年太陽花學運那年，是加拿大駐台外交官馬孟凱首次來台。現任加拿大駐台北貿易辦事處政經暨公共事務處處長的他，近日接受媒體專訪時說，世上許多地方的民主與人權都在退步，而台灣在這些領域持續進步，是「希望的象徵」；這也是他選擇駐台的原因。

馬孟凱駐台約一年半，談到初次來台的印象，中央社引述馬孟凱說，身為一個「國際人權法」學者，台灣的發展讓他感到很振奮。

駐台之前，馬孟凱經常利用工作之餘在加拿大的大學，教授有關國際人權法相關的課程。談到台加關係，他認為，婦女權益、原民事務、LGBT權利等都是台加雙方可以進一步交流合作的領域。

圖/中央社

至於在台灣的生活，馬孟凱說，台灣有很多美食，他最喜歡牛肉麵；另外，台灣還有美麗的自然風光。熱愛大自然的他也透露，加拿大辦事處今年(2019)將組隊參加泳渡日月潭的活動。

他指出，台灣唯有兩件事是他不喜歡的：地震和臭豆腐。雖然加拿大也有地震，但規模比台灣小。至於臭豆腐，他說，他還在努力嘗試接受它的味道。

十幾歲的時候馬孟凱就開始彈吉他，20歲左右開始寫歌。在他多年外交生涯中，他也常在各種不同場合透過音樂推展外交，用音樂表演或是創作音樂，來記錄所遇到的人或去過的地方。

他說，他是樂手，也是一名外交官，看似不同的兩件事，卻又好像可以結合在一起。他表示，作為音樂人，就是透過音樂來「說故事」；而外交官有一部分的工作是要「分享故事」，特別是有關不同國家、文化的故事。「我認為這兩件事是可以互補的。」

漸漸地，他將音樂與外交工作融合在一起。來台一年多，他曾在許多不同場合彈吉他，透過歌唱來「說故事」，包括到大學演講，參加南島民族國際會議、台北國際書展記者會等(如下圖)。

近幾年來，他最常做的是家庭式的小型音樂會（house concerts）。中央社引述馬孟凱說，比起在酒吧表演，小型音樂會是比較溫馨的形式，能跟底下聽眾近距離互動，因此他很喜歡這種表演方式。

對他來說，最難忘的經驗，就是當觀眾的內心被音樂觸動，想到某個人或是想起過去某件事而深受感動。

過去數十年來，馬孟凱創作了數百首歌曲，其中包括A Rainbow of Colors。約在2010、2011年間，他擔任加拿大在聯合國有關人權議題協商的主要談判代表期間，有位跨性別的婦女向他表示，希望有機會在聯合國向其他國家代表說明她受到的暴力及歧視，他一口答應。在那之後，他就寫了這首歌，記錄這名婦女的故事。

馬孟凱透露，他正在創作一套專輯，預計會有10到12首曲子，目前已完成一半。已完成的曲目中，有一首名為Sunrise Over Yangmingshan，是以他造訪陽明山國家公園的經驗，來描述陽明山的自然美景。

順利的話，馬孟凱計劃在今年夏天舉辦一場音樂會，發表他的最新作品。

馬孟凱1月22日出席2019台北國際書展活動記者會，現場以吉他自彈自唱。中央社檔案照片