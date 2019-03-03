最美新住民服務中心開幕 量身打造新住民第二個家

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新竹市新住民家庭服務中心提供新住民各式諮詢與諮商服務，更是新住民朋友喜愛的交流聚會空間，為打造更好環境，新竹市政府重新裝修內部，貼心設置廚房區、吧檯區、閱讀區及親子交流空間，打造「新住民的第二個家」，讓交流空間更舒適，使用者也能更感受到服務的溫度。

2月27日辦理入厝儀式，新竹市長林智堅也與來自泰國、韓國及印尼的新住民朋友一同手工製作東南亞國家象徵入厝的美食香蘭丸子，共同慶祝中心重新啟用。

本次將36年的老屋重新裝修，設計依新住民課程與活動的需求及喜好，量身打造了廚房空間，讓新住民聚會「一人一道菜」的形式可以在此自在發揮；也設置吧檯休憩區、親子交流區，以及照顧到各國母語的閱讀區，透過爸媽講母語讀本給孩子聽，讓家鄉的文化與故事可以傳承給下一代。

越南籍新住民阮畇潔說，過去常來這與姊妹聚會，隔了幾個月重新再走進這裡，感到很驚喜，謝謝市府提供予新住民這樣的休閒空間，「之後要常常帶小朋友來玩」，自己還可以在旁邊閱讀母國雜誌。

與太太結婚後在台灣定居、開設餐館的韓國新住民黃必淳表示，這是第一次來到中心，就很喜歡這裡的環境及氛圍，也感到市府的用心。泰國籍初入籍新住民陳麗莎，知道新住民中心裝修完成，還特別打電話回家鄉，請家人寄傳統服飾過來，要與其他姊妹一同歡慶「入厝」。