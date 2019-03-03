美福「你生日，我請客!」壽星專案「四人同行一人免費」慶生優惠

一年一度的慶生聚會不曉得吃什麼嗎？台北美福大飯店即日起推出「你生日，我請客!」優惠專案，凡當月壽星揪團慶生，憑身份證件前往「彩匯自助餐廳」或「GMT義大利餐廳」用餐，均可享四人同行一位壽星免費的專屬優惠。彩匯自助餐廳提供琳瑯滿目的異國佳餚，包含現切美國爐烤牛排、招牌牛肉麵、泰式美饌等異國料理，每人另附上頂級奢華的位上主菜一份，包含「美福精選帶骨牛肋排」、「波士頓龍蝦佐青醬奶油醬汁」及「香煎極上A5日本和牛佐松露鹽及山葵泥」，CP值爆表，相當划算！

喜歡西餐的朋友，亦可與親朋好友們選擇高貴典雅的GMT義大利餐廳，享受由義大利主廚Massimo Picci親自設計的精緻套餐，徜徉於托斯卡尼的田園料理中。生日就要歡聚嚐美食，熱鬧過生日!此外，於GMT義大利餐廳用餐，拍照上傳打卡GMT義大利餐廳Facebook或Instagram官方粉絲頁，每人附贈迎賓飲品一杯。詳情請洽02-7722-3399轉彩匯自助餐廳或GMT義大利餐廳。

人氣的彩匯自助餐廳擁有多樣化的異國美饌，除了豐富的自助餐點，每位還可單點一份精選位上主菜，滿足每位聚餐賓客的需求。即日起彩匯自助餐廳推出「你生日，我請客!」優惠專案，當月壽星憑身份證件至彩匯享用午、晚餐，四人同行(成人)即可享一位壽星免費。

賓客於3月31日前還可品嚐到全新推出的「鮭魚親子丼」，一勺又一勺圓潤光澤的鮭魚卵，搭配新鮮鮭魚生魚片，自然的大海鮮味滿溢味蕾；一旁的日式壽喜燒區，有師傅為賓客現涮澳洲9+和牛肉片，在醬色湯底中輕涮後的和牛片，鮮嫩美味，入口即化，搭配各式蔬菜及菇類，營造不同的味覺享受；現烤料理區則吹起一股韓風，餐檯上備有韓式烤肉、韓式泡菜及生菜，搭配韓式辣醬與不定期更換的韓風小菜，香辣帶味m

現煮麵食區提供了四款麵種供選搭美福招牌牛肉麵、餛飩麵或台灣擔仔麵，不喜歡搭配麵食也可點用蔬菜牛肉湯或現燙小農時蔬；一旁現煮湯品區帶來了大海的蟹中霸王-鱈場蟹，師傅現點現煮，每碗「鱈場蟹海鮮湯」於個人小陶鍋中，滾滾上桌，鮮美蟹肉清甜滋味讓人一碗接一碗；現切肉品區則於晚餐時段大器供應「現切戰斧牛排」，每支比臉還大的戰斧牛排，烤至約五分熟，粉嫩色澤的肉色，帶出的是香嫩美味。不定期更新菜色的彩匯自助餐，邀您歡聚嚐美食，熱鬧慶生，每位NT$1500+10%起。