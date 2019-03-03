宜蘭力麗威斯汀 甜蜜繽紛濃情密意草莓季

又到了草莓盛產的季節，一顆顆鮮嫩欲滴的草莓逐漸成熟，迷人的酸甜滋味總是讓少女心大爆棚!!每到這個季節，許多飯店、甜點店紛紛推出草莓一系列甜點搶攻市場，今年由宜蘭力麗威斯汀點心房手工打造的粉紅氛圍，特別推出多款限量甜點，草莓塔、草莓千層酥、草莓雙重乳酪與草莓歐培拉等，每樣甜點都將草莓的魅力完美呈現。

在浪漫的春季，為了特別閨蜜們到宜蘭渡假、泡湯，特別推出優雅可人的「日式下午茶」，並可搭配湯屋或露天風呂泡湯，享受如浸潤在化妝水中清澈透明的員山溫泉裡，來場浪漫的午後約會。

由飯店點心房手工製作，多層次口感的「草莓千層酥」，使用現烤焦糖派皮搭配卡士達醬、草莓醬與新鮮切片草莓當夾餡，口感上有些許回香與清爽的多重感受，是草莓季點心中最不能錯過的美味。「草莓塔」中酥酥脆脆的塔皮，搭配塔內濕潤鬆軟的蛋糕體口感恰到好處，填入濃郁的卡士達醬及上層的新鮮草莓，更能表現出草莓季的誘人滋味。

而展現草莓搭配乳酪雙重口感的「草莓雙重乳酪」，滑順的鮮奶油將蛋糕裡融入於口，將不同層次的雙重提升，是喜愛乳酪口味的妳的最佳選擇!極具特色的「草莓歐培拉」，完美的以鏡面展現出草莓季的鮮甜及優雅，內層的草莓果泥與覆盆莓，酸甜滋味共譜出完美的和諧曲，將味蕾的層次提升到極致，外層以杏仁巧克力作為最後完美的ending。多款酸甜的口味如同初戀般的滋味，皆是您春季浪漫中不可缺少的粉紅饗宴，

在春暖花開的季節中，最適合與閨蜜來一場午茶約會!!全新的春季日式下午茶，提供八款日式的鹹、甜點心組合，有靜岡濃郁抹茶製成的法式經典歐培拉、清新的橙香融合杏仁碎片的橙香杏仁牛軋搭配抹茶馬卡龍、可食用櫻花製成的櫻花三色羊羹、用鹿兒島薩摩芋與煙燻鮭魚手工捏製而成的薩摩芋煙燻鮭魚球，口感綿密又細緻；更有日本清酒酒粕製成的爐烤酒粕吐司佐鹹香的味噌抹醬、日式傳統最中餅，夾心為鹹甜口感的金時奶油乳酪等多道經典日式茶點。

還有主廚特製創意飲品，新鮮毛豆製成的毛豆漿，有別於一般黃豆漿，味道更為醇香與濃郁、靜岡抹茶與義式咖啡的美妙組合抹茶拿鐵，以及採用新鮮黑芝麻、杏仁與山藥薏仁與毛豆漿的特色飲品，雙人日式下午茶優惠價只要NT$880+10%，絕對是您春天午茶約會的首選。3/1-3/30期間同步推出雙人日式下午茶搭配兩小時湯屋或露天風呂優惠專案價只要NT$2,500起。