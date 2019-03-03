微醺商機吹進台灣 開元食品結合國際調酒大師

在日本颳起一陣微醺商機，低酒精飲品與無酒精飲品深受年輕消費族群喜愛，而這股風潮也吹進台灣，隨著餐酒形式餐廳在台灣漸受歡迎，外食市場逐年穩定成長，進而提升餐飲店家的飲品銷售，開元食品邀請國際調酒大賽常勝軍Noppasate Hirunwathit先生來台客座指導，分享運用在地特色食材，接地氣調製出富有台灣風格的微醺飲品，透過國際的餐飲交流，將更多元、新潮前衛的飲料趨勢導入台灣，與台灣在地特色激盪出不一樣的火花。

來自泰國的Noppasate Hirunwathit不只屢屢獲得國際調酒大賽獎項，更深受外媒報導肯定，本次受開元食品邀請來台擔任飲品顧問與技術指導，Noppasate Hirunwathit表示，調配飲品重要關鍵就是口味在地化與簡單化，因此將開元研製在地特色的果漿如烏梅、冬瓜、金桔檸檬等食材，設計出具有獨特創意的在地風格飲品，像是以烏梅風味的”戀”濃縮果漿作為主要口感元素，調製的Summer Sangria Mocktail (無酒精雞尾酒)，還原烏梅特有的酸與煙燻味，搭配莓果、柳橙汁提升入口時的層次感；九層塔冬瓜Mojito，以萊姆酒為基底，使用冬瓜蜜風味的”戀”濃縮果漿與冰塊、蘇打水搖勻，搭配九層塔入酒，酒感淡雅清香；另以日本清酒作為基底的此款調酒Wasabi，搭配”戀”濃糖果漿金桔檸檬風味及甜蜜桃酒、萊姆汁塑造出酸醇的酒感，以蛋清增加口感厚度，最後加入充滿日式情調的山葵點綴，與金桔檸檬形成味覺平衡。三款調酒雖出於泰國調酒師之手，卻富有濃烈台灣風味，希望藉以擄獲台灣消費者的嚐鮮口感。

開元食品看好微醺商機，透過國際級的技術交流，分享最新餐飲消費趨勢，推廣多元飲食文化。根據經濟部調查統計資料顯示，2018年餐飲業全年營業額的年增率達4.6%，創下近7年的最高增幅，顯示我國餐飲市場確實持續穩定成長中。

另根據市場趨勢研究指出，近年來餐廳版圖漸漸挪動，餐酒類型餐廳相較於其他類型餐廳來說，在開店數成長200%、營業額成長率15.7%、來客數年成長率15.5%，表現相當亮眼；而隨著健康飲食抬頭，餐食飲品也趨向更多元化，搭餐酌飲不再侷限過往的紅白酒、與居酒屋的highball飲料，微醺飲品更深受年輕上班族群及女性消費者的喜愛。這次邀請國際大賽泰國飲品顧問Noppasate Hirunwathit，創意發想出多款風味飲品，一起推廣給國人，也是開元食品持續將國際級的技術，分享給更多的國內的餐飲業者，以及將最新餐飲消費趨勢導入台灣，幫助餐飲客戶接軌國際消費新趨勢，更是開元食品重要的核心價值。