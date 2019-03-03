世衛流感疫苗選株會議 台灣首度缺席

世界衛生組織2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但衛生福利部直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加。這是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

世界衛生組織於2月21日在中國北京舉辦世衛組織關於2019年至2020年北半球季節性流感疫苗選株會議，會議中公布今年4價流感疫苗的組成為A型H1N1的布里斯本株（Brisbane）、B型維多利亞株（Colorado）和山形株（Phuket）；但另一支A型H3N2則因流行病毒株互有消長，尚難決定，要等到3月21日才會公布。

世衛流感疫苗選株會議每年會分成南北半球各舉行一次，台灣從2014年開始受邀參加，會派疾管署或感染科專家與會旁聽。今年的北半球選株會議，台灣首度缺席。

衛生福利部國合組前技監許明暉日前接受中央社記者採訪時表示，台灣有提出參加世衛流感疫苗北半球選株會議的申請，會議在2月21日上午，但直到當天的凌晨1時許才收到邀請函。因舉辦地點在北京，需要飛行時間，也需要準備作業，「雖然同意我們參加，但事實上，我們沒辦法參與」。

許明暉表示，以往也有幾次核可通知的時間太慢，但只要給充裕時間，就算處境再怎麼困難，「我們還是會去」，但這次是「技術上已經不可行，來不及準備」。

據了解，台灣歷年參與選株會議也常常都是「前一天」才收到正式邀請函，有時候甚至是專家已經到了當地才收到。但過去舉辦地點多在瑞士日內瓦和美國亞特蘭大，台灣比較有應變空間。

世衛選株會議2014年也曾在北京舉辦，當時台灣推派兩名專家與會，都獲世衛同意，但其中一名專家因個人因素無法出席，剩一名專家參與。

疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，以往會派疾管署同仁或專家旁聽選株會議，對世衛決定疫苗株的過程會比較清楚，也更了解國際疫情變化趨勢。

此外，台灣原訂在2022年將公費流感疫苗改為4價疫苗，但日前衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組（ACIP）召開聯席會議，已建議若經費許可，今年就應全面換用4價。

ACIP召集人、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎受訪時表示，4價疫苗是當前國際趨勢，藥廠生產線也都以4價疫苗為主，3價疫苗會愈來愈少，且各國都在搶訂4價，台灣提前換用4價也符合防疫效益。

羅一鈞則說，世衛延遲公布今年H3N2的疫苗株，可能影響到疫苗製程，造成供貨延遲的隱憂。加上國際疫苗大廠都以製作4價疫苗為主，3價疫苗都是特別為了小眾的訂單製作，也可能會比4價供貨更不穩定。專家認為，台灣先發聲要換4價，應有利爭取到足夠疫苗，讓疫苗供應較穩定。