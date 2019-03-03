收假日鋒面到　北部轉濕涼　其他地區早晚涼

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今明兩日（3、4日）受到東北季風影響，北部及東北部天氣轉濕涼微冷，有陣雨或局部較大雨勢發生的機率，其他地區早晚涼，亦有零星降雨機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今（3）日鋒面及東北季風南下，北台灣轉濕涼微冷、有陣雨或雷雨，並有較大雨勢；中部雲量增、有局部陣雨，南部山區亦有一些降雨機率。愈晚愈冷，今晚明晨北台沿海空曠地區最低溫將降至14度左右、都會區約降至16度，「乍暖還寒」，容易感冒，要注意衣著調適。

明（4）日東北季風漸減弱，天氣好轉。北台灣轉多雲時晴、仍偏涼；中南部為晴時多雲，白天微熱早晚涼，東半部有局部短暫雨。週二（5日）回暖，各地為多雲時晴；中南部清晨及金馬易起霧，東半部及山區午後有零星降雨的機率。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，週三(6日)至週五(8日)晨，又有一波鋒面及「大陸冷氣團」南下，氣溫逐日下降，北台灣再轉濕冷，週四晚、週五晨，北台灣沿海空曠地區將降至12、13度。

週三起北台灣轉陰有陣雨或雷雨；水氣很多，降雨範圍逐漸往中部擴展、南部亦略受影響，局部地區並有較大雨勢發生的機率。週五(8日)白天至週六(9日)冷空氣雖逐漸減弱，但因降雨、氣溫回升有限，北台灣仍濕涼微冷。