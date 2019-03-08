鄭麗君整合公媒　顧及新住民需求

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）鄭麗君針對台灣文化議題表示，即將整合公共媒體，並增設國際頻道，讓世界看見台灣，也能滿足新住民收聽需求。

台灣文化政策研究學會舉辦「後。文化政策白皮書：實踐力、行動力」公共論壇，從6項文化議題（民主力、創造力、包容力、生命力、永續力、超越力）提出民間看法，並邀請鄭麗君就每一個議題回應。

中央社報導，鄭麗君笑說，「今天抱持著參加期中考的心情參加」，尤其先前看到文化圈連署要她留任，讓她感受到「我們是100人在往前走1步」，顯示文化政策的推動，在這兩年多來有一定的共識。

中央大學客家語文暨社會科學學系特聘教授王俐容問及文化外交，認為台灣媒體沒有國際頻道，無法讓國際看見台灣觀點。鄭麗君表示，她推動公共媒體法草案，希望能整合公視、央廣、中央社，重新思考公媒，未來如果有國際頻道，就會像是一艘航空母艦一樣，把台灣觀點帶到世界。

現場也有民眾提問，除了現有的客家電視台、原住民電視台，以及未來要成立的台語電視台，是否有可能再增設新住民語言電視台。

鄭麗君表示，過去客台、原民台都是個案或各部會推動，缺乏政策整體性設計，未來公共媒體法會保障族群頻道設立，尤其央廣提供13種語言服務，未來若能整併成公媒，並且對國內廣播，就可以服務到新住民。

現場也有不少民眾針對文化資產保存提出看法，鄭麗君強調，文資保存靠1部文資法不夠，必須邁向2.0的文化保存。她提出，文資法修法也將研議文資「容積銀行」相關規定，並針對歷史建築、紀念建築管理不當等行為訂定罰則。

另外為提供修復私有文資的誘因，將研議在都會型縣市強化容積移轉機制，非都會型縣市則不排除推動由政府「價購」。