國中小新課綱上路不卡關　關鍵竟然是這個！　

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）十二年國教課綱將本土語文列為國小必修、國中選修，第一線教學人員認為，老師心態和家長是否支持，成為最難克服的兩大關卡。

中央社報導，即將於今年8月正式上路的十二年國教課綱，規定國小學生需從本土語文（閩南語、客家語、原住民族語等）及新住民語文中，任選一種必修，每週一節。國中和高中階段則列為選修，依學生需求於彈性課程開設。

屏東縣萬巒國小身處「六堆」的「先鋒堆」，95%的學生是客家人，學校推動客語教學不遺餘力。同樣是客家籍的校長陳志寧，與家長都直接用客家語溝通，讓學生耳濡目染，不畏懼在校園內開口說客家語。

陳志寧表示，推動本土語言教學，最難克服的不是教材、經費，而是老師的心態。現在的老師，從小接受國語政策教育，較不敢嘗試本土語文，也擔心教太多，會影響一般科目的學習表現，成績下滑導致家長抗議。

然而，萬巒國小嘗試用客家語、國語「雙語」教數學等科目，卻發現學生學習表現沒有下滑。萬巒國小教師鍾麗芬推測，年輕孩子在語言轉換上，腦筋比較靈活，聽久了就會習慣。比較麻煩的是一些專有名詞，老師備課時要先查好客語的說法，多用幾次增加熟悉度。

高雄市那瑪夏國中推動原住民族語教學，校長洪自強表示，本土語言在國小是「必修」，國中則是「選修」，學校在說服家長上，必須下一些功夫。

洪自強表示，那瑪夏的孩子國中畢業後，就得到「平地」的高中職就讀，因此國中是最後學習母語的機會。學校在策略上，鼓勵參加族語認證，以便爭取升學的加分，另外也要確保基礎學科的表現不會下降。

洪自強也提到，那瑪夏學生分屬布農、拉阿魯哇、卡那卡那富3族，算是比較單純，有些學校學生可能要選7、8種語言，師資和課程的調配上會困難，希望制度上能更有彈性。

教育部參事邱乾國表示，本土語言的學習除正規課程外，也透過「夏日樂學計畫」，鼓勵學校利用寒暑假時間，以活動的方式開課，一方面讓假期學習不中斷，一方面因課程安排較輕鬆活潑，也可藉此提升學習動機和興趣。